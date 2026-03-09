Oviedo renueva la Escuela-Teatro Pumarín con un proyecto que forma a 44 jóvenes desempleados
El alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala de Economía, Leticia González, visitaron este lunes las instalaciones
La Escuela-Teatro Pumarín ha sido objeto de diversas actuaciones de mejora en el marco de la Escuela Taller “Rehabilitación Escuela-Teatro Pumarín”, un proyecto impulsado para formar y ofrecer experiencia profesional a jóvenes desempleados. El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, visitó este lunes las instalaciones para conocer el resultado de los trabajos, acompañado por la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González.
Entre las intervenciones realizadas destaca el retapizado de las 226 butacas del teatro, una actuación que ha permitido renovar uno de los elementos principales del equipamiento. A ello se suman otras mejoras en distintos espacios del edificio, como la confección e instalación de once nuevas cortinas para los ventanales de las salas de ensayo de la primera planta. Asimismo, se ha llevado a cabo la renovación del telón de boca y del bambalinón del espacio escénico.
El proyecto ha permitido que 44 jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo reciban formación y experiencia laboral mientras participan en trabajos vinculados a equipamientos municipales. Además de las actuaciones desarrolladas en la Escuela-Teatro Pumarín, el alumnado ha colaborado en tareas de información turística y atención al visitante en la Oficina de Turismo del Escorialín, así como en labores de apoyo durante congresos, eventos y diferentes actividades de dinamización de la ciudad.
La Escuela Taller “Rehabilitación Escuela-Teatro Pumarín” está promovida y financiada por el Ayuntamiento de Oviedo, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social (SEPE). El proyecto cuenta con un presupuesto total de 988.838,41 euros, de los cuales 881.729,64 euros corresponden a subvención y 107.108,77 euros a aportación municipal, y se desarrolla entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.
