Oviedo reunirá a 88 nominados en la XXI edición de los Premios AMAS

La ceremonia de entrega de los Premios de la Música en Asturias (AMAS) vuelve a celebrarse en el Teatro Filarmónica el próximo viernes 13 de marzo. El presidente de la Fundación Municipal de Cultura, el concejal David Álvarez, presentó este lunes el acto en rueda prensa acompañado por Geno Cuesta, miembro de la organización de estos galardones. "Para el Ayuntamiento de Oviedo siempre es una gran satisfacción formar parte de uno de los eventos más importante que tiene la música asturiana", aseguró Álvarez.

Los Premios AMAS se han consolidado, tras más de dos décadas de trayectoria, como uno de los principales escaparates de la música hecha en Asturias. En esta XXI edición competirán 88 nominados repartidos en 22 categorías, un reflejo —según se destacó durante la presentación— del dinamismo, la diversidad y la calidad del actual panorama musical asturiano. El certamen mantiene además el respaldo institucional del Ayuntamiento de Oviedo y de la Fundación Municipal de Cultura, que colaboran con la organización en el impulso y la difusión del talento musical del Principado.

La edición de este año confirma también la buena salud de unos galardones que cumplen 21 años de historia. Desde la organización se subraya que el crecimiento continuo de nuevos proyectos musicales en Asturias sigue alimentando el espíritu de los premios. "La música es algo vivo y mientras en Asturias continúe ese brote constante de nuevos músicos, los AMAS seguirán estando ahí, acompañando y reconociendo su talento", señaló Geno Cuesta.

El proceso para configurar las candidaturas incluyó tres rondas de votación del jurado celebradas entre octubre y diciembre de 2025, en las que participaron más de 200 profesionales del sector entre periodistas, programadores musicales, discográficas y ganadores de ediciones anteriores. Posteriormente, el público tomó el relevo en la elección final de los premiados a través de Internet. Las votaciones se cerraron el 22 de febrero tras registrar 106.381 votos efectivos. La entrada a la gala es completamente gratuita, hasta completar aforo, y estará presentada por Juan Luis Más y la periodista Inés Paz.

Además de los galardones en las distintas categorías, la organización entregará dos premios honoríficos. Uno de ellos reconocerá la trayectoria de "Pauline en la Playa", proyecto musical surgido a finales de los años noventa y liderado por las hermanas Álvarez. El segundo homenaje recaerá en la cantante de tonada Maryluz Cristóbal Caunedo, natural de Tineo y una de las voces más destacadas de la tradición musical asturiana.