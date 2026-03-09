"Paz de puño y letra", el "grito partido contra la demolición del universo" de 37 poetas asturianos contra la guerra

"Paz de puño y letra" lleva como subtítulo "desde la niebla de las montañas de Asturias» y en su contraportada se anuncia como "un grito partido contra la demolición del Universo". La editorial Más madera ha juntado aquí a 37 autores asturianos en un libro "a favor del pacifismo, contra las guerras". Su coordinador, el también poeta Lauren García, explica que el origen inicial del proyecto surgió ante el anuncio de un "recrudecimiento bélico", que luego fue todavía mayor cuando empezó a gestarse el libro. "Pensamos en él en el momento de la invasión de Rusia a Ucrania y luego la guerra en Gaza nos dejó sin palabras, así que tuvimos que recuperarlas e intentar sujetar lo poco que quedaba de la historia", reflexiona ahora, cuando el libro está a punto de publicarse con otra guerra abierta en Oriento Medio.

La próxima semana, el 20 de marzo a las 20 horas en el Museo del Ferrocarril, en Gijón, habrá una presentación "oficiosa" dentro de la Feria de Editores de Asturias, y el 31 de marzo el libro se presentará ya de forma oficial en un acto en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Aunque la idea inicial era abrir la invitación a participar a poetas de toda España, al final el libro se concretó en poetas asturianos, tanto los que escriben en castellano como en asturiano, por la buena "nómina y el amplio arco de edades que ofrece la actualidad poética de la región", apunta Lauren García. Dentro del libro hay poemas-río, muy extensos, y brevísimos fogonazos de dolor y derrumbe de poco más de seis versos. "Paz de puño y letra" cuenta también con la participación de Amnistía Internacional, cuyo director en Asturias, Gonzalo Olmos, aportó un prólogo y colaboración en la difusión. En este "grito hipersónico de denuncia", resume Lauren García, "los poetas se han dejado guiar por aquello que decía Celaya de que escribiría un poema perfecto si no fuera indecente hacerlo en estos tiempos".