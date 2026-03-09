Casi dos tercios de las cátedras de la Universidad de Oviedo siguen estando ocupadas por hombres

La Universidad de Oviedo ha celebrado este lunes, al mediodía y en el Aula Magna de su edificio histórico, su acto institucional por el Día Internacional de la Mujer, dedicado a visibilizar la investigación con perspectiva de género que la institución desarrolla y bajo el lema “Con-Ciencia de Género”.

El acto ha dado pie a revisar la situación de la propia Universidad y antes de su inicio el rector, Ignacio Villaverde, dio algunos datos. La Universidad de Oviedo cuenta en la actualidad con unos 2.150 funcionarios en la categoría de personal docente e investigador, más casi 500 personal investigador en distintas situaciones contractuales, desde predoctorales, a cargo a proyectos concretos. Hombres y mujeres están prácticamente equiparados en términos globales, pero no por áreas. “En ciencias jurídico sociales y sanitarias, hay algo más de presencia femenina, en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) la mitad o algo menos de la mitad”, indico el Rector, pero lo más llamativo son las desviaciones del porcentaje a lo largo de la carrera académica.

“En las primeras fases, hasta la titularidad, el reparto es casi del 50/50, incluso un poco más de mujeres; a partir de ahí, en las cátedras, el porcentaje se desvía, casi dos tercios son hombres y algo más del 33% mujeres”, informó. Y eso, añadió, “también se refleja en una brecha salarial: con una tabla salarial uniforme y armónica, los complementos retributivos por investigación difieren. La carrera académica masculina es más rápida, los hombres llegan antes a tener más sexenios y alcanzar los puestos más altos, y sin embargo nuestras compañeras no”.

La Universidad de Oviedo, indicó el Rector, ha ido adoptando medidas para “ir aquilatando esos porcentajes” y así ha “ido arañando décimas a esos porcentajes con ese horizonte del 50%”.

Paz Menéndez, directora de área de Igualdad de la Universidad ovetense, admitió que “la masculinización o feminización en investigación en el ámbito universitario va por áreas: en las carreras STEM la presencia femenina es menor en la formación y en esa medida también lo es en la investigación, en humanidades las mujeres ocupamos una posición más paritaria o incluso en mayor proporción”. “En la trayectoria investigadora las mujeres tenemos más dificultades, porque, exactamente igual que las que trabajan en otros entornos, afrontamos responsabilidades familiares no asumidas de forma paritaria o corresponsable; los obstáculos que nos encontramos las mujeres en la sociedad los encontramos también en el ámbito de la investigación universitaria”, agregó.

Vanesa Fernández, la directora general de Igualdad del Principado, reparó, además, respeto a la investigación en materia de igualdad o con perspectiva de género, en que “demasiadas veces el trabajo de hacer visible lo invisible recae en la mujer”, cuando, reivindicó, “es cosa de toda la academia”. “Ninguna universidad es excelente si tolera la desigualdad”, manifestó, tras haber defendido una “investigación sólida” como punto de partida de la toma de “decisiones valientes, derechos efectivos” como “la cadena” que propicia la equiparación entre géneros.

El acto institucional contó con la proyección de un video en el que participan 20 investigadores e investigadoras de la Universidad de Oviedo -dieciocho mujeres y dos hombres-, de diferentes áreas de conocimiento. En él explican sus trabajos en materia de género en ámbitos tan diversos como el derecho, la historia, la sociología, la educación, las ciencias de la salud, la filología o la física.