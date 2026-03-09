Vox Oviedo pide retirar el dinero público a colectivos que fomenten el enfrentamiento
"El Partido Popular prefiere no molestar a la izquierda antes que defender a miles de ovetenses que se sienten profundamente ofendidos por este tipo de ataques", denuncia Peralta
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo exigió, este lunes, el endurecimiento de las bases de concesión de subvenciones municipales. El grupo quiere que se establezcan criterios "claros" para evitar que "asociaciones que promuevan el insulto, el enfrentamiento social o el desprecio hacia una parte de la sociedad puedan beneficiarse de recursos públicos".
La petición de la formación conservadora llega después de la manifestación del 8-M celebrada en Villaviciosa, donde, según denuncian, colectivos vinculados al "activismo ideológico" exhibieron pancartas con mensajes de agresión política como "os vamos a patear el culo" y utilizaron imágenes ofensivas contra símbolos "profundamente arraigados" en la cultura asturiana, como la Santina de Covadonga.
El grupo denuncia también la responsabilidad de quienes, desde las instituciones, permiten este tipo de manifestaciones. Vox reprocha al PP encabezado por Alfredo Canteli que, a su juicio, mire hacia otro lado mientras "asociaciones de marcado carácter ideológico" acceden a subvenciones, convenios o ayudas financiadas con fondos municipales. Ante estos hechos, el grupo municipal anuncia que estudiará la posibilidad de emprender acciones legales para analizar si determinadas manifestaciones públicas, consignas o representaciones podrían encajar en figuras tipificadas en el Código Penal relacionadas con la incitación al odio.
"Lo más grave es que el Partido Popular en Oviedo prefiere no molestar a la izquierda antes que defender a miles de ovetenses que se sienten profundamente ofendidos por este tipo de ataques", señaló Peralta, que concluyó diciendo que "ni un euro para quienes promueven el odio, el sectarismo y el desprecio a nuestra cultura y nuestras tradiciones".
