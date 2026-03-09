El X Open de España de disc golf convierte a Oviedo en punto de encuentro internacional

El Parque Pura Tomás se convertirá el próximo fin de semana en la capital nacional del disc golf competitivo. Oviedo acogerá el X Open de España de esta modalidad en auge y hasta la capital del Principado de Asturias se desplazarán 120 jugadores procedentes de 16 nacionalidades diferentes. “La ciudad se ha consolidado como uno de los principales referentes de disc golf en nuestro país. Durante estos tres días seremos el punto de encuentro para deportistas de gran nivel, algunos procedentes de otros continentes”, señaló la concejala de Deportes, Concepción Méndez, durante la presentación.

El disc golf es una disciplina que combina actividad física, precisión y contacto con la naturaleza. Su dinámica recuerda al golf tradicional, aunque en lugar de bolas y palos se utilizan discos que los jugadores deben lanzar hasta introducirlos en unas canastas metálicas repartidas a lo largo del recorrido. La práctica se desarrolla en espacios abiertos y aprovecha el entorno natural como parte del propio juego.

En este contexto, Oviedo se ha consolidado en los últimos años como uno de los enclaves de referencia para la práctica de este deporte. Según explicó Concepción Méndez, la apuesta municipal comenzó hace más de una década con la instalación de un primer campo de nueve hoyos y se reforzó posteriormente con la creación del actual recorrido de 18 hoyos del Parque Pura Tomás, donde se disputará el campeonato. El torneo contará con cuatro categorías profesionales —Open femenino, Master 40 y Master 50— y dos divisiones amateur, la mixta y la amateur femenina.

“El Open de España es una competición que es un reflejo y un escaparate importantísimo para ver lo que es el disc golf en el mundo y en países como Finlandia, Noruega o Estados Unidos, donde cuenta con muchos seguidores y campos”, concluyó Fernando López Cancio, organizador de CRK Disc Golf y del evento.