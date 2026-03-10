Atención padres de Oviedo, estos son los 4,9 millones de ayudas a los que se pueden optar desde este martes
Las familias tienen hasta el 8 de abril para solicitar sus becas escolares de comedor, libros y otros servicios
Sabemos que planificar el próximo curso puede ser un rompecabezas para el bolsillo. Por eso, el Ayuntamiento de Oviedo ya ha puesto en marcha la maquinaria: a partir de este martes 10 de marzo, se abre el plazo para solicitar las ayudas escolares del curso 2026/2027.
Con una inversión potente de casi 5 millones de euros (€4.898.824, para ser exactos), el objetivo es que ningún escolar se quede atrás.
¿Qué ayudas puedes solicitar?
Libros y material didáctico: Si tienes peques en el segundo ciclo de Educación Infantil, puedes recibir hasta 100 € para esos libros y materiales que siempre parecen multiplicarse.
Comedor y Desayuno: Ayudas destinadas tanto a Infantil como a Primaria (centros públicos y concertados).
¡También en vacaciones!: Si resultas beneficiario de la beca de comedor durante el curso (con bonificaciones del 100%, 75% o 50%), también tendrás cubierto el desayuno y la comida en los periodos no lectivos.
Calendario
El tiempo vuela y el plazo es ajustado. Tienes desde el 10 de marzo hasta el 8 de abril (inclusive) para presentar tu solicitud.
Ojo con los "primerizos": Si tu hijo o hija se matricula por primera vez en el segundo ciclo de Infantil, el plazo irá de la mano con el calendario de la Consejería de Educación. Excepción: Si ya tienen hermanos mayores en el centro, tu fecha límite sigue siendo el 8 de abril.
¿Dónde hago los trámites?
No hace falta que des vueltas innecesarias. Puedes recoger y presentar la documentación en:
En el colegio: Los propios centros educativos facilitan los impresos.
Registros municipales: Registro General (Calle Quintana, 6).
Registro Auxiliar de Educación (Calle Quintana, 8).
Registro Auxiliar de La Corredoria.
