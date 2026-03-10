Atención padres de Oviedo, estos son los 4,9 millones de ayudas a los que se pueden optar desde este martes

Sabemos que planificar el próximo curso puede ser un rompecabezas para el bolsillo. Por eso, el Ayuntamiento de Oviedo ya ha puesto en marcha la maquinaria: a partir de este martes 10 de marzo, se abre el plazo para solicitar las ayudas escolares del curso 2026/2027.

Con una inversión potente de casi 5 millones de euros (€4.898.824, para ser exactos), el objetivo es que ningún escolar se quede atrás.

¿Qué ayudas puedes solicitar?

Libros y material didáctico: Si tienes peques en el segundo ciclo de Educación Infantil, puedes recibir hasta 100 € para esos libros y materiales que siempre parecen multiplicarse.

Comedor y Desayuno: Ayudas destinadas tanto a Infantil como a Primaria (centros públicos y concertados).

¡También en vacaciones!: Si resultas beneficiario de la beca de comedor durante el curso (con bonificaciones del 100%, 75% o 50%), también tendrás cubierto el desayuno y la comida en los periodos no lectivos.

Calendario

El tiempo vuela y el plazo es ajustado. Tienes desde el 10 de marzo hasta el 8 de abril (inclusive) para presentar tu solicitud.

Ojo con los "primerizos": Si tu hijo o hija se matricula por primera vez en el segundo ciclo de Infantil, el plazo irá de la mano con el calendario de la Consejería de Educación. Excepción: Si ya tienen hermanos mayores en el centro, tu fecha límite sigue siendo el 8 de abril.

¿Dónde hago los trámites?

No hace falta que des vueltas innecesarias. Puedes recoger y presentar la documentación en:

En el colegio: Los propios centros educativos facilitan los impresos.

Registros municipales: Registro General (Calle Quintana, 6).

Registro Auxiliar de Educación (Calle Quintana, 8).

Registro Auxiliar de La Corredoria.