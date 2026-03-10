Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Atención padres de Oviedo, estos son los 4,9 millones de ayudas a los que se pueden optar desde este martes

Las familias tienen hasta el 8 de abril para solicitar sus becas escolares de comedor, libros y otros servicios

Un comedor escolar.

Un comedor escolar. / EUROPA PRESS

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Sabemos que planificar el próximo curso puede ser un rompecabezas para el bolsillo. Por eso, el Ayuntamiento de Oviedo ya ha puesto en marcha la maquinaria: a partir de este martes 10 de marzo, se abre el plazo para solicitar las ayudas escolares del curso 2026/2027.

Con una inversión potente de casi 5 millones de euros (€4.898.824, para ser exactos), el objetivo es que ningún escolar se quede atrás.

¿Qué ayudas puedes solicitar?

Libros y material didáctico: Si tienes peques en el segundo ciclo de Educación Infantil, puedes recibir hasta 100 € para esos libros y materiales que siempre parecen multiplicarse.

Comedor y Desayuno: Ayudas destinadas tanto a Infantil como a Primaria (centros públicos y concertados).

¡También en vacaciones!: Si resultas beneficiario de la beca de comedor durante el curso (con bonificaciones del 100%, 75% o 50%), también tendrás cubierto el desayuno y la comida en los periodos no lectivos.

Calendario

El tiempo vuela y el plazo es ajustado. Tienes desde el 10 de marzo hasta el 8 de abril (inclusive) para presentar tu solicitud.

Ojo con los "primerizos": Si tu hijo o hija se matricula por primera vez en el segundo ciclo de Infantil, el plazo irá de la mano con el calendario de la Consejería de Educación. Excepción: Si ya tienen hermanos mayores en el centro, tu fecha límite sigue siendo el 8 de abril.

¿Dónde hago los trámites?

No hace falta que des vueltas innecesarias. Puedes recoger y presentar la documentación en:

En el colegio: Los propios centros educativos facilitan los impresos.

Registros municipales: Registro General (Calle Quintana, 6).

Registro Auxiliar de Educación (Calle Quintana, 8).

Noticias relacionadas

Registro Auxiliar de La Corredoria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
  2. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  3. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  4. La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
  5. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  6. El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
  7. Un coche de la Policía Nacional sufre un accidente en el centro de Oviedo cuando acudía a una emergencia
  8. El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud

Atención padres de Oviedo, estos son los 4,9 millones de ayudas a los que se pueden optar desde este martes

Atención padres de Oviedo, estos son los 4,9 millones de ayudas a los que se pueden optar desde este martes

"Convertir a espectadores en creadores", la gran apuesta de Oviedo para ser capital cultural

"Convertir a espectadores en creadores", la gran apuesta de Oviedo para ser capital cultural

Esta es la planificación para el Hospital Monte Naranco tras la reforma: potenciará la actividad quirúrgica para complementar al HUCA y remodelará las plantas de hospitalización

Esta es la planificación para el Hospital Monte Naranco tras la reforma: potenciará la actividad quirúrgica para complementar al HUCA y remodelará las plantas de hospitalización

Fernando de la Puente, en el Club LA NUEVA ESPAÑA: «Ignacio Piñeiro creó un son en Cuba, origen del himno regional»

Fernando de la Puente, en el Club LA NUEVA ESPAÑA: «Ignacio Piñeiro creó un son en Cuba, origen del himno regional»

El gobierno de Oviedo se ofrece a pactar «puerta a puerta» la obra del parking del Campillín

El gobierno de Oviedo se ofrece a pactar «puerta a puerta» la obra del parking del Campillín

Alberto García: “Es muy importante no fliparse cuando te va un poco mejor ni derrotarse cuando te va un poco peor”

Alberto García: “Es muy importante no fliparse cuando te va un poco mejor ni derrotarse cuando te va un poco peor”

Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo

Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo

"Paz de puño y letra", el "grito partido contra la demolición del universo" de 37 poetas asturianos contra la guerra

"Paz de puño y letra", el "grito partido contra la demolición del universo" de 37 poetas asturianos contra la guerra
Tracking Pixel Contents