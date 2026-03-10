El Calatrava de Oviedo recibe con los brazos abiertos a la FanMedia Con, el «gran escaparate digital de Asturias»

Con el mismísmo Darth Vader recibiendo visitantes en la sala de cristal del Calatrava. Así arrancó este martes oficialmente la presentación de la FanMedia Con, el festival que del 20 al 22 de marzo reunirá en la ciudad a más de un centenar de creadores de contenido y profesionales del ecosistema digital que suman más de 102 millones de seguidores. «Es una satisfacción situar a la ciudad en el mapa de la cultura digital», señaló el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana, durante el acto en el que el director general de Reto Demográfico del Principado, Marcos Niño, definió la cita como «un gran escaparate para Asturias con millones de espectadores en las redes».

El ambiente que rodeó la presentación reflejó precisamente el espíritu del encuentro: cultura fan, creadores digitales y público compartiendo espacio. Cosplayers, cámaras grabando y saludos entre seguidores acompañaron la llegada de invitados, mientras varios creadores de contenido asturianos daban la bienvenida a los asistentes antes de que comenzaran las intervenciones institucionales.

FanMedia Con, que aspira a recibir a 20.000 visitantes en su estreno y ya ha puesto a la venta sus entradas, nace impulsado por el creador de contenido Julio Fernández, conocido en internet como The Corvus Clan, uno de los principales influencers sobre videojuegos en lengua española. El festival pretende trasladar al espacio físico comunidades que habitualmente interactúan en redes sociales y plataformas digitales, reuniendo tres días a divulgadores, streamers, artistas, chefs y profesionales del sector audiovisual.

La programación combina entretenimiento y divulgación, reflejando el carácter híbrido de la cultura digital actual. Uno de los ejes del evento será la divulgación científica e histórica, con la participación de creadores que han logrado millones de seguidores explicando ciencia, historia o curiosidades culturales a través de redes sociales y vídeos.

Otro de los grandes espacios estará dedicado al gaming y a los eSports, con la presencia de algunos de los creadores más conocidos del panorama digital. Torneos, experiencias interactivas, cultura retro, consolas clásicas y videojuegos actuales formarán parte de una zona pensada para que el público participe activamente y comparta partidas, retos y encuentros con sus referentes online.

El universo del juego se ampliará también con un área dedicada a los juegos de mesa, rol y wargames, donde comunidades especializadas organizarán partidas abiertas y demostraciones. El objetivo es reforzar el carácter intergeneracional del evento y mostrar cómo distintas formas de ocio conviven dentro de la cultura fan.

Noticias relacionadas

La gastronomía será otro campo destacado del festival, con la participación de creadores especializados en contenido culinario y chefs reconocidos. Este apartado combinará demostraciones, encuentros y propuestas que conectan la cocina con el universo de la cultura pop y el entretenimiento. «Para nosotros es muy especial poder hacer un evento referente de la cultura digital en casa», afirmó Julio Fernánde, que queremos consolidar para muchos años.