El centro especializado que tendrá Oviedo para atender niños y niñas víctimas, a partir de 2027

El Principado destinará 1,1 millones, para la compra del local y su adecuación, adaptada a las necesidades que requiere el modelo Barnahus

Juan A. Ardura

Oviedo

La consejería de Hacienda y Justicia tiene previsto iniciar este año la adecuación del local que albergará la futura sala Barnahus, un centro donde se unificará la atención a niños y niñas víctimas de abusos sexuales y que prevé operativo a partir de 2027. Esta nueva dotación se ubicará en un local de la calle Patricia Urquiola, de Oviedo, cerca del Palacio de Justicia. Los planes del Principado pasan porque los trabajos arranquen a lo largo de este ejercicio y finalicen el próximo año para su puesta en marcha.

La puesta en marcha de este espacio, dedicado a niños y niñas que han sufrido abusos sexuales, se basa en un modelo de atención integral en el que los departamentos que atienden este tipo de casos se coordinan y trabajan en el mismo espacio. El modelo Barnahus “sitúa a la persona menor de edad en el centro de todo el proceso, evitando que tenga que desplazarse a los distintos servicios implicados como comisaría, servicios sanitarios o juzgados”, según el Principado. Estos centros “ofrecen instalaciones acogedoras para reducir la revictimización y proporcionar un entorno seguro y confortable en el que los niños y las niñas reciben, en todo momento, la ayuda de profesionales especializados”, añade la consejería de Hacienda y Justicia.

Los planes iniciales de esta consejería contemplaban otro emplazamiento en la ciudad, también en las inmediaciones de los edificios judiciales, pero esa opción no fructificó. Ante ese descarte, el Principado optó por adquirir un local en la calle Patricia Urquiola, que ha supuesto una inversión de 730.773 euros. El inmueble tiene una superficie total de 610 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas.

La viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, participa hoy y mañana en la cuarta reunión interautonómica sobre el proyecto Barnahus España, que se celebra en Pamplona. Vicente ha explicado que la actuación prevista para la sala de Asturias contempla una inversión estimada de 400.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses. El Principado ha trabajado en el diseño de esta nueva dotación en colaboración con representantes del Consejo de Europa y con la ONG “Save the Children”, galardonada con el Premio Princesa de Asturias, como consultor independiente de este organismo europeo.

La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo denuncia la “Santina Queer” del 8M por delito de odio

Vox reclama al equipo de gobierno que convoque "con urgencia" una junta de seguridad ante la creciente inseguridad en Oviedo

Máximo Huerta, escritor y periodista, el miércoles estará en el Club LA NUEVA ESPAÑA: "Veo a España cansada y despierta a la vez, y más crispada"

El actor ovetense, Miguelo García, codo a codo con Arón Piper: "Me abre muchas puertas al cine comercial"

Los abogados del matrimonio acusado de encerrar a sus hijos durante 4 años en Oviedo piden la absolución: "Nunca hubo una Casa de los Horrores"

El PSOE de Oviedo denuncia la «parálisis» en Urbanismo y exige cubrir la dirección general de inmediato

Atención padres de Oviedo, estos son los 4,9 millones de ayudas a los que se pueden optar desde este martes

