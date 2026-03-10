La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo denuncia la “Santina Queer” del 8M por delito de odio

La Hermandad de Los Estudiantes de Oviedo presentó este martes una denuncia por un presunto delito de odio en relación con la manifestación del 8M celebrada el pasado sábado en Villaviciosa. La cofradía considera que durante la protesta se utilizó de forma “burlesca y espuria” una imagen que reproducía a la Virgen de Covadonga, lo que, a su juicio, supone un ataque contra los sentimientos religiosos de los católicos, especialmente en Asturias.

Según explicó la hermandad en una nota de prensa, la denuncia se dirige contra el grupo organizador o promotor que portaba la imagen durante la manifestación, y subsidiariamente contra los convocantes del acto si no se logra identificar a los autores directos. La decisión de acudir a la Fiscalía se adoptó tras una reunión extraordinaria del Cabildo de Oficiales celebrada el 9 de marzo.

La entidad sostiene que en la marcha se exhibió una figura que imitaba de forma inequívoca a la Virgen de Covadonga sobre una estructura similar a un paso de Semana Santa, acompañada de lemas y elementos que califican de irrespetuosos. Entre ellos citan la expresión “Santina QUEER Vadonga” y la presencia de símbolos con los colores del arcoíris, además de personas encapuchadas alrededor de la imagen.

En la denuncia se solicita a la Policía Nacional la aportación de grabaciones o fotografías de la manifestación para esclarecer los hechos y facilitar la identificación de los responsables. La hermandad considera que la conducta podría encajar en el artículo 510 del Código Penal, relativo a los delitos de odio, y defiende que este tipo de actuaciones no pueden ampararse en la libertad de expresión.