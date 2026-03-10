Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo denuncia la “Santina Queer” del 8M por delito de odio

La cofradía considera que durante la protesta se utilizó de forma “burlesca y espuria”

La Santina Queervadonga

La Santina Queervadonga / Ángel González

Pelayo Méndez

Oviedo

La Hermandad de Los Estudiantes de Oviedo presentó este martes una denuncia por un presunto delito de odio en relación con la manifestación del 8M celebrada el pasado sábado en Villaviciosa. La cofradía considera que durante la protesta se utilizó de forma “burlesca y espuria” una imagen que reproducía a la Virgen de Covadonga, lo que, a su juicio, supone un ataque contra los sentimientos religiosos de los católicos, especialmente en Asturias.

Según explicó la hermandad en una nota de prensa, la denuncia se dirige contra el grupo organizador o promotor que portaba la imagen durante la manifestación, y subsidiariamente contra los convocantes del acto si no se logra identificar a los autores directos. La decisión de acudir a la Fiscalía se adoptó tras una reunión extraordinaria del Cabildo de Oficiales celebrada el 9 de marzo.

La entidad sostiene que en la marcha se exhibió una figura que imitaba de forma inequívoca a la Virgen de Covadonga sobre una estructura similar a un paso de Semana Santa, acompañada de lemas y elementos que califican de irrespetuosos. Entre ellos citan la expresión “Santina QUEER Vadonga” y la presencia de símbolos con los colores del arcoíris, además de personas encapuchadas alrededor de la imagen.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

En la denuncia se solicita a la Policía Nacional la aportación de grabaciones o fotografías de la manifestación para esclarecer los hechos y facilitar la identificación de los responsables. La hermandad considera que la conducta podría encajar en el artículo 510 del Código Penal, relativo a los delitos de odio, y defiende que este tipo de actuaciones no pueden ampararse en la libertad de expresión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
  2. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  3. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  4. La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
  5. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  6. El renacer de un histórico restaurante oriental de Oviedo: el legado de Angelín Zhan vuelve a la cocina
  7. Un coche de la Policía Nacional sufre un accidente en el centro de Oviedo cuando acudía a una emergencia
  8. El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud

La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo denuncia la “Santina Queer” del 8M por delito de odio

La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo denuncia la “Santina Queer” del 8M por delito de odio

El centro especializado que tendrá Oviedo para atender niños y niñas víctimas, a partir de 2027

Vox reclama al equipo de gobierno que convoque "con urgencia" una junta de seguridad ante la creciente inseguridad en Oviedo

Vox reclama al equipo de gobierno que convoque "con urgencia" una junta de seguridad ante la creciente inseguridad en Oviedo

Máximo Huerta, escritor y periodista, el miércoles estará en el Club LA NUEVA ESPAÑA: "Veo a España cansada y despierta a la vez, y más crispada"

El actor ovetense, Miguelo García, codo a codo con Arón Piper: "Me abre muchas puertas al cine comercial"

El actor ovetense, Miguelo García, codo a codo con Arón Piper: "Me abre muchas puertas al cine comercial"

Los abogados del matrimonio acusado de encerrar a sus hijos durante 4 años en Oviedo piden la absolución: "Nunca hubo una Casa de los Horrores"

Los abogados del matrimonio acusado de encerrar a sus hijos durante 4 años en Oviedo piden la absolución: "Nunca hubo una Casa de los Horrores"

El PSOE de Oviedo denuncia la «parálisis» en Urbanismo y exige cubrir la dirección general de inmediato

El PSOE de Oviedo denuncia la «parálisis» en Urbanismo y exige cubrir la dirección general de inmediato

Atención padres de Oviedo, estos son los 4,9 millones de ayudas a los que se pueden optar desde este martes

Atención padres de Oviedo, estos son los 4,9 millones de ayudas a los que se pueden optar desde este martes
Tracking Pixel Contents