IU pide auditar a Aqualia por los problemas en la red de agua en varios barrios de Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo manifestó, este martes, su preocupación por los problemas que se están produciendo en distintas zonas del concejo relacionados con la red de abastecimiento de agua. El grupo asegura que se están registrando incidencias en puntos como Llano Ponte, Peñerudes, Los Alfilorios, Latores o La Florida y exigen una respuesta clara por parte de Aqualia, la empresa que gestiona el servicio.

"Estamos hablando de un servicio público esencial. Cuando un servicio está privatizado, la exigencia en transparencia, control y calidad debe ser aún mayor. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué estado se encuentra la red de abastecimiento y a recibir explicaciones cuando se producen problemas", denunció el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares.

El grupo considera que, ante cualquier incidencia en el suministro, la empresa debe demostrar previamente que el origen del problema no se encuentra en una avería o fuga de la red antes de responsabilizar al vecindario. Recuerdan que el deterioro de las infraestructuras podría estar detrás de algunas de estas situaciones, por lo que reclaman actuar con rigor y transparencia. En este contexto, y dentro de los acuerdos alcanzados con el equipo de gobierno, defienden la necesidad de auditar la labor de Aqualia, al tratarse de una empresa que gestiona un servicio público esencial y cuya actividad, subrayan, debe estar sometida a un control público efectivo.

Asimismo, solicitan la convocatoria de los distritos municipales en las zonas afectadas para analizar el problema y permitir que las asociaciones vecinales comparezcan en el Ayuntamiento y expongan directamente las dificultades que están sufriendo. También reclaman reuniones entre el gobierno municipal y dichos colectivos, que la Comisión de Urbanismo informe sobre el estado de la red de abastecimiento y que la propia empresa Aqualia acuda a los distritos para ofrecer explicaciones a la ciudadanía.