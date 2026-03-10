Esta es la planificación para el Hospital Monte Naranco tras la reforma: potenciará la actividad quirúrgica para complementar al HUCA y remodelará las plantas de hospitalización

La gran reforma que se proyecta para el Hospital Monte Naranco, en Oviedo, potenciará el área quirúrgica, que “complementará y dará apoyo a la existente en el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias)”. “Su función fundamental debe estar orientada a la cirugía mayor ambulatoria (intervenciones de complejidad media y baja sin necesidad de ingreso hospitalario) y también a aquellos procesos quirúrgicos que estén especialmente ligados a la geriatría”, apunta la Consejería de Salud sobre los planes para el equipamiento sanitario.

Se seguirá centrando el Hospital Monte Naranco en sus líneas de actividad histórica como son la atención geriátrica, la cirugía programada a través de la ortogeriatría y el apoyo a programas de salud pública del área sanitaria IV, que engloba a municipios del centro de la región. Dentro de estos últimos actualmente se desarrollan el cribado de cáncer de mama y de cáncer de colon, y las consultas de ginecología preventiva y de infecciones de transmisión sexual.

La obra de rehabilitación y reforma prevista para el complejo sanitario conllevará la ordenación de toda la actividad asistencial que se realiza, tanto en el ámbito de las consultas externas, como del bloque quirúrgico y de la hospitalización. Persigue el Principado, según refleja en sus indicaciones para la elaboración del plan funcional del centro, que con este proyecto se avance en “la integración de este hospital y los servicios que en él desarrollan su actividad, fundamentalmente geriatría, con el HUCA, con Atención Primaria y con los servicios sociosanitarios”.

Bloque quirúrgico

Y se busca que los dos grandes complejos hospitalarios ubicados en Oviedo converjan “hacia una misma unidad funcional”, ya que actualmente son “dos estructuras se mantienen como dos entes diferenciados y en muchos aspectos funcionalmente separados”. El bloque quirúrgico dará servicio a pacientes geriátricos con necesidades de cirugía programada o patología urgente diferida, con atención a las necesidades del programa de ortogeriatría del área sanitaria IV y de otras áreas que no dispongan de recursos de hospitalización geriátrica.

También atenderá a pacientes que precisen procedimientos de cirugía mayor ambulatoria en los municipios del área central. Por eso, la Consejería de Salud apuesta por “dimensionar” esta unidad en el Hospital Monte Naranco.

Consultas externas

La actividad ambulatoria será la base de la nueva estructura resultante de la reforma del equipamiento sanitario, traslada el Principado en el documento elaborado para diseñar la actuación integral en el edificio. El espacio destinado a consultas externas, que actualmente consta de 24 salas, se reubicará ante la “potenciación de la actividad ambulatoria” y “la puesta en marcha de modelos y alternativas a la hospitalización convencional”.

Se estima que el número de pacientes que acudirá a Consultas Externas al Hospital Monte Naranco se incrementará, sobre todo desde Atención Primaria, “debido a la oferta de nuevos servicios”. En las inmediaciones se ubicarán las zonas de técnicas diagnósticas complementarias, entre ellas las de alergología, dermatología, oftalmología, ginecología y traumatología. Con la reforma se creará un hospital de día geriátrico y médico polivalente.

En el complejo sanitario se mantendrá la actividad de radiodiagnóstico, fundamentalmente para la atención a pacientes hospitalizados, con dos circuitos diferenciados para la atención de pacientes ambulatorios e ingresados. El área de Rehabilitación, además de dar respuesta a los pacientes del equipamiento hospitalario, prestará apoyo a la rehabilitación ambulatoria programada de pacientes del HUCA, refleja la programación del Principado.

Reforma de las plantas de hospitalización

La actuación incluirá una “reforma en profundidad de la mayoría de las plantas de hospitalización”. El objetivo es que se acabe con las habitaciones de tres y cuatro camas y que tengan una o, como máximo, dos. Entre las directrices fijadas por la Consejería de Salud para la redacción del plan director de mejora del equipamiento, que cumplirá 79 años, figura como «objetivo a considerar» al elaborar el nuevo diseño que la mitad de las habitaciones sean individuales. La actuación será, recoge la documentación, “una oportunidad para implantar y potenciar las consultas de enfermería” y “nuevos servicios a través de la telemedicina”.

Tras la reforma, el Hospital Monte Naranco no dispondrá ya de un espacio destinado al archivo, ya que ha dejado de recibir documentos en papel desde 2020 debido a la implantación de la historia clínica electrónica. Se baraja, además, la utilización de la cocina central del HUCA como punto de elaboración de comidas y cenas, lo que hará que la superficie necesaria para este servicio será menor que la actual. En el nuevo diseño se pretende disponer de más espacio para los vestuarios del personal sanitario y no sanitario.