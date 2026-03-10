El PSOE exige al Ayuntamiento de Oviedo que cubra "de inmediato" la dirección general de Urbanismo

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, criticó, este martes, la situación de interinidad que atraviesa la dirección general de Urbanismo. El edil aseguró que es "un puesto clave para el desarrollo de la ciudad" y denunció que lleva vacante desde el pasado 4 de diciembre de 2025, sin que el equipo de gobierno haya iniciado aún los procedimientos necesarios para su cobertura definitiva.

En este contexto, el PSOE pidió que el equipo de gobierno aclare formalmente las razones por las que no se ha activado el sistema de libre designación para cubrir la vacante y reclamó establecer un calendario "claro" que restituya la normalidad organizativa. "Tras la precipitada y poco clara salida del titular de la plaza desde su creación, la corporación municipal no ha movido ficha. Una situación que contrasta con las prisas para cubrir la dirección general de Hostelería y Turismo ante la jubilación del titular de esta", comparó García Monsalve.

El concejal socialista recordó que la Dirección General de Urbanismo se creó en 2020 para reorganizar un área marcada por su complejidad y por los retrasos en la tramitación de licencias. Entonces, el gobierno municipal defendió el puesto como "imprescindible e inaplazable" para impulsar la planificación urbanística y la dinamización económica. Por ello, el edil ve incoherente que la plaza lleve meses vacante mientras siguen pendientes asuntos clave como la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) o la gestión de suelos estratégicos del antiguo HUCA y la Fábrica de Armas de La Vega.

El PSOE también alerta de que las funciones estén siendo asumidas por el responsable de la Asesoría Jurídica Municipal, lo que, según García Monsalve, puede generar una "preocupante disfuncionalidad" al concentrar en una misma persona la dirección operativa y la supervisión jurídica del área. "¿Qué sentido tiene mantener la plaza vacía justo cuando se lanza el contrato para la revisión del PGO? Es inexplicable", concluyó Monsalve.