El PSOE de Oviedo denuncia la «parálisis» en Urbanismo y exige cubrir la dirección general de inmediato

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha elevado el tono contra el equipo de gobierno ante lo que consideran una situación de «interinidad inasumible» en un área crítica para el futuro de la ciudad. El concejal Jorge García Monsalve denunció ayer la parálisis que sufre la Dirección General de Urbanismo, cuya plaza permanece vacante desde el pasado 4 de diciembre de 2025.

A través de una iniciativa presentada ante la Comisión Plenaria de Economía e Interior, el edil socialista exigió la convocatoria inmediata del proceso de cobertura para un puesto que el propio gobierno municipal calificó en 2020 como «imprescindible e inaplazable».

Agravio comparativo

García Monsalve lamentó que el Ejecutivo local no haya «movido ficha» en este tiempo, una actitud que contrasta, según el edil, con la celeridad mostrada en otros departamentos. «Esta falta de iniciativa choca con las prisas para cubrir la dirección general de Hostelería y Turismo ante la jubilación de su titular», comparó el concejal, sugiriendo un doble rasero en la gestión de los recursos humanos municipales.

Concentración de funciones

Uno de los puntos más críticos señalados por el PSOE es la actual acumulación de tareas. En la actualidad, las funciones de la dirección de Urbanismo han sido delegadas en el titular de la Asesoría Jurídica Municipal. Para los socialistas, esta situación genera una «preocupante disfuncionalidad», ya que se concentra en una sola mano tanto la dirección operativa de las obras y proyectos como la supervisión jurídica que debería actuar como contrapeso independiente.

Esta anomalía administrativa se produce en un momento en el que Oviedo afronta retos de calado, como la gestión de los suelos estratégicos del antiguo HUCA, el futuro de la Fábrica de Armas de La Vega y, especialmente, la revisión del Plan General de Ordenación (PGO), el documento que debe dibujar el Oviedo de la próxima década.

Exigencia de calendario

Ante este escenario de provisionalidad, el PSOE ha instado al equipo de gobierno a que aclare formalmente por qué no se ha activado aún el sistema de libre designación. El grupo municipal urge a establecer un calendario claro que devuelva la normalidad al área para garantizar una gestión urbanística «eficaz y segura» que esté a la altura de los desafíos medioambientales y de movilidad que la capital asturiana tiene sobre la mesa.