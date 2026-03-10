Vox reclama al equipo de gobierno que convoque "con urgencia" una junta de seguridad ante la creciente inseguridad en Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, a raíz del episodio de violencia que terminó con varias detenciones en San Claudio, volvió a denunciar este martes la situación de inseguridad que padecen vecinos de distintos barrios del municipio. La formación conservadora pide que el equipo de gobierno convoque "con urgencia" una junta de seguridad en la que se analice la situación real de la delincuencia en el concejo y se adopten medidas concretas para reforzar la presencia policial en los distritos.

"Llevamos tiempo advirtiendo que la okupación no es solo un problema de propiedad, sino también de convivencia y de seguridad. Allí donde se permite que se consoliden estas situaciones, aparecen conflictos vecinales, miedo entre los residentes y episodios de violencia como el que hemos visto en San Claudio. Las imágenes del operativo de la Guardia Civil son la demostración de que aquí sí hay un problema serio de delincuencia y de narcotráfico, por mucho que el equipo de gobierno prefiera mirar hacia otro lado", denunció la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta.

El grupo municipal considera que un despliegue de estas características, enmarcado en investigaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, evidencia la necesidad de abordar con seriedad los problemas de seguridad y convivencia que comienzan a manifestarse en distintos puntos del municipio.

"Desde Vox llevamos tiempo insistiendo en que la seguridad no es un eslogan, es una obligación: los ovetenses tienen derecho a vivir tranquilos en sus barrios, a que sus hijos puedan ir y venir sin miedo y a que los comerciantes no se jueguen su patrimonio cada vez que suben la persiana", concluyó Peralta.