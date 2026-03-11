La "amabilidá" de Oviedo sale a escena esta mañana en Madrid para seguir en la carrera de la Capitalidad Europea de la Cultura

Oviedo afronta este miércoles una jornada clave para su futuro. La capital asturiana defenderá su ambicioso proyecto para convertirse en Capital Europea de la Cultura en el año 2031. Aunque el equipo integrado por diez personas, entre las que figuran el prestigioso científico Carlos López Otín y el alcalde Alfredo Canteli, se guarda en la manga alguna sorpresa de última hora, la previsión es que la presentación de Oviedo estará fuertemente apoyada con medios audiovisuales de vanguardia y algún tipo de puesta en escena impactante. Será, en esencia, media hora de presentación vibrante y una hora posterior de preguntas complejas por parte de los diez expertos europeos que componen el exigente jurado internacional. El mensaje central de Oviedo pivotará en la "amabilidá" como "respuesta necesaria desde Asturias a los tiempos actuales de conflicto y confrontación global, ofreciendo una alternativa de consenso, diálogo y la empatía".

La candidatura ovetense, que ayer apuraba la cuenta atrás con ensayos en una sala de un hotel de la Gran Vía madrileña, ha visto como se adelantaba su intervención en el Ministerio de Cultura. Inicialmente estaba previsto que el "examen" fuera a las 9.05, pero el ministerio consideró oportuno adelantar el horario al considerar que hacía falta más tiempo para gestionar los cambios logísticos entre las distintas candidaturas. El equipo que defenderá el proyecto presentará mañana, exactamente a las 8.50, los detalles finales ante un comité de expertos internacional que evaluará cada arista del dossier asturiano.

El equipo coordinador de la candidatura de Oviedo está integrado por diez personas de perfiles muy diversos. Entre ellas destacan el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; el reconocido bioquímico Carlos López Otín; la directora del Instituto Goethe en Madrid, Antonia Blau; y el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez. Completan la "alineación" la directora artística de la candidatura, Natalia Álvarez Simó; la coordinadora territorial, Zoe López; el periodista Chus Neira; el exviceconsejero de Cultura Jorge Fernández León; y la periodista y gestora cultural Marta Fernández Silverio. Un detalle significativo es que las intervenciones se realizarán en varios idiomas: inglés, español y asturiano, subrayando la riqueza lingüística de la región.

Oviedo comparece ante el tribunal de diez expertos de diversos países, después de que ya lo hayan hecho previamente esta semana otras ciudades aspirantes como Burgos, Cáceres, Granada, Jerez y Las Palmas de Gran Canaria.

Últimas defensas

Los defensores de la candidatura se desplazaron a Madrid ayer. Hoy defenderán el proyecto ante el comité que el viernes decidirá qué ciudades superan este primer corte y continúan en el proceso de selección definitiva, cuyo resultado final se conocerá a finales de este mismo año. Después de Oviedo llegará el turno de Palma de Mallorca, la ciudad valenciana de Potries y, finalmente, Toledo, este jueves, siguiendo un riguroso orden de intervención alfabético..

La expedición carbayona llega a la capital de España con el convencimiento de haber juntado "un equipo de Primera Categoría". Los diez integrantes afrontarán la hora y media de acto ante los miembros del jurado, compuesto por diez expertos europeos y dos españoles. Entre los grandes nombres está López Otín, cuyo papel durante el año de preparación ha sido fundamental. Él introdujo la idea del "exposoma amable", entendido como el conjunto de factores sociales, culturales y ambientales que favorecen el bienestar físico y mental, encontrando en la capital del Principado un entorno especialmente propicio. La "amabilidá" también se materializa en espacios simbólicos como la fábrica de Armas de La Vega, donde la palabra ya figuraba como lema en la nave de Cañones. Es por ello que este concepto se ha convertido en el hilo conductor absoluto del proyecto ovetense.

Uno de los puntos fuertes de la candidatura es el apoyo unánime que Oviedo ha conseguido de los concejos asturianos y del Gobierno del Principado. Vanessa Gutiérrez intervendrá en asturiano en representación del ejecutivo autonómico, un gesto que la Unión Europea suele valorar positivamente al demostrar respeto hacia las lenguas minoritarias y la diversidad cultural. El resto de los miembros ha trabajado intensamente durante un año. Entre ellos, el director Rodolfo Sánchez Farpón y la directora artística Natalia Álvarez Simó han coordinado una estrategia que busca la excelencia. También han sido claves el coordinador Pepe Mompeán, el programador José Castellano, la comisaria Mónica Cofiño y los expertos europeos Cristina Farinha, Paula Mota y Franco Bianchini.

Expertos internacionales

El jurado que analizará el proyecto está encabezado por el maltés Anthony Attard. Junto a él estarán el rumano Csaba Borboly, la italiana Roberta Ferrarini, la finlandesa Suvi Innilä y el estonio Erni Kask. Completan el grupo la neerlandesa Tanja Mlaker, el alemán Matthias Ripp y la polaca Marlgorzata Szablowska. Los expertos españoles encargados de la evaluación son Teresa Badia Dalmase y Pablo Berástegui Lozano. Todos ellos pondrán a prueba la resistencia y coherencia del equipo ovetense, que ha ensayado cada respuesta para no dejar ningún detalle al azar en este proceso de selección.