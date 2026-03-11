Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta: "La auténtica victoria es comprender qué es lo importante"

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta con su novela "Cuando el viento hable" (Planeta). La autora conversó con la periodista y escritora Juncal Herrero en una charla que combinó reflexión literaria, memoria histórica y una mirada íntima sobre la condición humana.

La novela traslada al lector a la Galicia rural de la posguerra y sigue la historia de Sofía, nacida en el otoño de 1939 tras una tragedia familiar. Criada por sus abuelos en un ambiente cargado de silencios, la niña crece rodeada de secretos mientras su padre, un bibliotecario que vive oculto, alimenta su imaginación con historias. Ingresada en el Hospital Real de Santiago, Sofía encuentra refugio en Julia, su primera gran amiga. A través de este relato, Banzas explora el poder de la imaginación frente al horror y la fuerza del amor como última esperanza en tiempos oscuros.

Durante la conversación, la autora confesó que la escritura tiene para ella un componente profundamente personal: "Todo lo que escribo es una especie de catarsis", explicó. En este caso, la historia conecta con una experiencia de su infancia, cuando estuvo hospitalizada. Sin embargo, subrayó que no quería escribir "una historia lúgubre y triste de hospital", sino un relato que transmitiera esperanza y pudiera hacer bien al lector.

Banzas reflexionó también sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de centrarse en lo esencial: todos estamos condenados, dijo, a ciertos fracasos, pero la verdadera victoria consiste en comprender qué es lo importante. En su novela, esa conciencia aparece en el contraste entre la quietud silenciosa de la posguerra y la intensidad de quienes, desde la enfermedad o la adversidad, descubren el valor profundo de la vida. Para Juncal Herrero, el libro es además "un homenaje a esa generación que nos forjó una oportunidad".

Nada es permanente

La autora, politóloga de profesión, coincidió en que la historia funciona como recordatorio de que nada es permanente: "El péndulo de la historia oscila siempre entre la luz y la oscuridad. Estamos en un periodo de oscuridad, pero quiero creer que las cosas irán a mejor", subrayó, con una clara referencia a la inestabilidad que recorre el mundo. La conversación derivó hacia cuestiones filosóficas y literarias. Banzas citó como lecturas de referencia tanto "Meditaciones de Marco Aurelio" como "Alicia en el País de las Maravillas" de Lewis Carroll, dos obras muy distintas que, según explicó, la han acompañado a lo largo de su vida. Incluso bromeó recordando que cuando sus hijos eran bebés les leía las reflexiones del emperador romano, con la esperanza de que "algo se les fuera quedando".

El estoicismo fue otro de los temas que surgieron durante la charla. Ante la pregunta de si esta filosofía implica resignación, Banzas defendió que no se trata de derrotismo, "sino de aceptar aquello que no podemos cambiar". Ángela Banzas evocó la figura de Viktor Frankl, autor de "El hombre en busca de sentido", quien sobrevivió a los campos de concentración tomando distancia interior frente al sufrimiento propio. La escritora reivindicó la importancia de la tradición oral en Galicia, lamentando que se esté perdiendo esa forma de transmisión cultural. Recordó cómo los mayores contaban historias que conectaban generaciones, algo que hoy se diluye en una sociedad hiperconectada tecnológicamente pero, paradójicamente, con mayores dificultades para comunicarse.

La charla concluyó con una reflexión que resume el espíritu de la obra de Ángela Banzas: "nacemos siendo vagabundos y, cuando encontramos un propósito, nos convertimos en peregrinos. En ese viaje, las palabras siguen siendo el puente más poderoso entre dos almas".