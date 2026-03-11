Bertín Osborne, El Consorcio y Pablo López: estos son los próximos conciertos que acogerá Oviedo

La programación cultural de Oviedo acogerá a grandes protagonistas de la escena nacional durante los dos próximos meses. El primer grupo de renombre será "El Consorcio", que actuará el viernes en el Auditorio Príncipe Felipe. El grupo formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga, y Carlos Zubiaga es autor de grandes éxitos como “Tómame o déjame”, “El vendedor”, “La otra España”, “Qué pasará mañana”, “Secretaria”, “Quién te cantará”, “Desde que tú te has ido”, “Amor de hombre”, “Dónde estás corazón” y “Le llamaban loca”. Con “Eres tú”, canción compuesta por Juan Carlos Calderón, obtuvieron el segundo puesto en el Festival de Eurovisión de 1973. Las entradas están a la venta por 45 euros en la butaca de patio y 40 en la de anfiteatro.

Lola Herrera será la siguiente estrella del panorama nacional que se subirá a un escenario ovetense. Lo hará los días 27 y 28 de marzo con la obra de teatro "Camino a la Meca". Se trata de un conmovedor testimonio sobre la vejez, la libertad y la soledad envuelto en una puesta en escena de gran carga simbólica. A este desafío interpretativo se suma un reto personal: compartir escena con su hija, Natalia Dicenta, en una relación que trasciende lo biográfico para convertirse en un ejercicio de absoluta complicidad escénica. Las entradas tienen un precio de 26 euros para la butaca de patio, platea y entresuelo; 24 euros para la zona principal y 20 euros para anfiteatro y general.

Pablo López deleitará a su público el 9 de mayo en el Auditorio. "El Niño del Espacio" es un espectáculo que promete dejar huella. En el repertorio incluye sus grandes éxitos y las nuevas obras de su esperado álbum. Las entradas están a la venta desde los 56 euros.

Noticias relacionadas

Por último, Bertín Osborne celebra 45 años de carrera con una gira por media España. Desde sus inicios en los años 80 hasta su proyección internacional, el cantante ha conquistado al público con más de 30 discos, millones de copias vendidas y éxitos que forman parte de la memoria colectiva. En el concierto revive sus grandes canciones, desde la balada romántica hasta su etapa mariachi. Las entradas de patio del Auditorio cuetsan 49 euros y las de anfiteatro serán diez euros más baratas.