El catedrático y director médico del Instituto Fernández-Vega, Luis Fernández-Vega, premio Emprendedor del Año

El catedrático y director médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, Luis Fernández-Vega, recibirá este jueves el premio Emprendedor del Año, organizado por EY y patrocinado por Julius Baer, en colaboración con IESE. Los promotores de este galardón, que suma ya 29 ediciones en España, destacan que el objetivo es dar "el justo respaldo social e institucional a aquellos empresarios emprendedores, promotores y gestores de su propio negocio, que con su acierto y generosidad, contribuyen a crear riqueza y empleo en nuestro país". El acto de entrega de la distinción tendrá lugar a las 13.30 horas en el hotel de la Reconquista.

Este ovetense pertenece a la cuarta generación al frente del instituto al frente del Instituto creado por Adolfo Fernández-Vega en 1886. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en Oftalmología y doctor en Medicina y cirugía con la distinción de premio extraordinario. Catedrático en Oftalmología por la Universidad de Oviedo, completó su formación con diversas estancias en el extranjero teniendo la oportunidad de trabajar con el doctor Ramón Castroviejo. Además, desde 1983 hasta 2022 fue jefe del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y es miembro de las Sociedades Oftalmológicas más importantes del mundo, habiendo sido Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva, (SECOIR), desde 1996 hasta 2000 y de la que ahora es Presidente de Honor.

En octubre de 2005 fue nombrado Académico de Número por la Academia Médico-Quirúrgica Española y desde junio de 2017 es académico de Número por la Real Academia de Medicina de Asturias. De igual forma, es presidente de la Comisión Nacional de Oftalmología, miembro del Colegio Libre de Eméritos desde el año 2015 y desde 2018 hasta 2023 ostentó la presidencia de la Fundación Princesa. Entre los galardones que ha recibido a lo largo de su carrera está la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil (2023) y Medalla del Principado de Asturias (2023).