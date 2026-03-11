El emotivo homenaje al bombero fallecido en el incendio de la calle Uría de Oviedo: tres pruebas deportivas cuya recaudación irá a los niños con cáncer

Los bomberos no olvidan a Eloy Palacio. El efectivo perdió la vida durante las labores de extinción del incendio desatado en el número 58 de la calle Uría y que, también, arrasó el número 25 de Melquíades Álvarez. El funcionario local se encontraba ese día de descanso. Tal era la magnitud del fuego, que sus compañeros lo llamaron por si podía ayudarles. Necesitaban todas las manos posibles para evitar que las llamas afectasen a más edificios y él no dudó ni un segundo en aceptar. Dejó todo lo que estaba haciendo para sumarse a las tareas en el corazón de Oviedo. Falleció tras el derrumbe del inmueble en el que se inició el incendio. Fue el 7 de abril de 2016.

Sus compañeros cada año celebran un homenaje en su honor. La sexta edición del memorial tendrá lugar el 3 de mayo en los alrededores del teatro Campoamor y donde se disputarán tres pruebas. La primera será la carrera vertical "La Jirafa" por la que los participantes subirán cada una de las escaleras de este edificio de 21 plantas. El primer participante partirá a las 9.45 horas y el resto lo harán de forma escalonada. Habrá un minuto de diferencia entre la salida de cada deportista. Además, habrá dos modalidades de participación: categoría open (los participantes llevarán ropa deportiva) y la modalidad de bombero (los inscritos llevarán casco F1, chaquetón de incendios estructurales, cubrepantalón de incendios estructurales, botas de intervención y espaldera con botella de equipo de respiración autónomo y que les proporcionará la organización). La prueba es puntuable para el Circuito Nacional de Carreras Verticales.

La segunda prueba será la carrera popular con una distancia de 5,2 kilómetros por las calles del centro de la capital asturiana. Tanto la salida como la meta será frente al teatro Campoamor. Los participantes podrán vestir chandal y también habrá una modalidad de la categoría de bombero con todo el equipo que deben llevar en las intervenciones. Antes de la partida, se celebrarán las carreras infantiles. La prueba que cerrará el memorial será la de "El úlitmo bombero". La competición comenzará alrededor de las 12.30 horas en la calle Pelayo y, como novedad se participará de forma individual. Los participantes realizarán tareas de arrastre y plegado de mangueras de 70 milímetros, arrastres de maniquíes, despliegue y manejo de tendido y desplazamientos de carga con la maza.

Noticias relacionadas

A la hora de comer llegará otra de las novedades. La plaza de Trascorrales acogerá una espicha de hermanamiento y confraternización. El precio del almuerzo será de 12 euros ( y todo lo recaudado irá Asociación Galbán y a la Fundación Aladina que ayudan a niños con cáncer. Además, el coste de inscripción por cada prueba y participante es de 10 euros. En caso de apuntarse a más de una prueba, los deportistas tendrán una rebaja de tres euros. También se ofrece la posiblidad de comprar una camiseta por 10 euros. Los participantes de la carrera popular que no tengan licencia federativa en vigor por la federación de atletismo deberán pagar un suplemento de 2,10 euros.