Ya hay diseño para el belén que se instalará en Oviedo en ocho meses: será un nacimiento “abierto”

El curso de técnicas belenísticas, con el que se inicia la labor, cubre sus doce plazas

Los alumnos, con los monitores que imparten el taller.

Los alumnos, con los monitores que imparten el taller. / Fernando Rodríguez

Elena Peláez

A ocho meses de que se instalen los tradicionales belenes en Trascorrales la asociación belenista de Oviedo ya piensa en la próxima Navidad. Y ya tiene el diseño de uno de los nacimientos que instalará en ese espacio. «Será un belén abierto, que se podrá ver por las cuatro caras», afirmaron desde el colectivo.

Desde el pasado lunes y durante toda la semana se desarrolla en la sede de la asociación el curso de iniciación en técnicas belenísticas, que supone cada año el arranque de los preparativos de la Navidad. Las doce plazas del taller, que cumple 25 años, están ocupadas. Esta formación inicial suele dar pie a incorporaciones a la Asociación belenista de Oviedo. El pasado año «fueron cinco», señaló Pablo Mortera, integrante de colectivo.

Y en esta ocasión, con solo un día en el curso, la lenense María Argüelles ya ha decidido dar el pasado adelante e integrarse en el grupo. «Mi marido y yo vamos a hacernos socios», indicó. Argüelles, que desde hace años participa en la confección del material de Carnaval en Lena, comentó que cada Navidad visita los belenes de Trascorrales. «He aprendido mucho», dijo sobre la labor desarrollada en el taller.

Varios de los inscritos en el taller, durante la labor.

Varios de los inscritos en el taller, durante la labor. / Fernando Rodríguez

El año pasado se inscribió en el curso Alejandro Roces, que empezó instalando el belén de su parroquia y que ahora participa en la confección de los que diseña la asociación. «La afición surgió cuando era pequeño», aseguró el joven, que ha transmitido el hobby a su padre, que asiste al taller. Hay que tener, manifestó, «paciencia y no tener miedo al error».

Auge del belenismo

Cuando concluya el curso se inician ya los trabajos de elaboración de las nuevas creaciones. «El año pasado fuimos 16 personas, pero en algunas ocasiones anteriores no pasamos de cinco», apuntó Mortera. Todo ello se produce en un momento en el que el belenismo resurge con fuerza, constatan desde la asociación. Y en el que «conviven las técnicas tradicionales con el modelado 3D», remarcó Manuel Velasco.

El colectivo, además de los nacimientos que se instalan en el casco antiguo de Oviedo, también elabora otro para la Xunta de Galicia y uno más que se expone en Villaviciosa.

Ya hay diseño para el belén que se instalará en Oviedo en ocho meses: será un nacimiento "abierto"

Ya hay diseño para el belén que se instalará en Oviedo en ocho meses: será un nacimiento “abierto”

