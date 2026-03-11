Ya hay fecha para que el presidente del Real Oviedo recoja el premio "Ovetense del año": falta menos de un mes
Los interesados en acudir al homenaje, que se celebrará en Deloya Latores, ya pueden adquirir las entradas por 80 euros
La entrega del premio "Ovetense del año" al presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, ya tiene fecha. Será el 8 de abril durante una cena que se celebrará en el restaurante Deloya Latores a partir de las ocho de la tarde. Las invitaciones para el homenaje, que incluye cena, pueden adquirirse hasta el 1 de abril tienen un importe de 80 euros.
El jurado destacó a finales de enero «el profundo arraigo histórico del Real Oviedo, un elemento de cohesión social en la vida local, junto a una relevante trayectoria deportiva y la fidelidad ejemplar de su afición». El premio que entrega «Vivir Oviedo» reconoce el ascenso a Primera «un hito de especial trascendencia por haberse producido en el año del centenario del club, celebrado en las calles por decenas de miles de aficionados».
Peláez también será el pregonero de la Semana Santa de Oviedo. El acto tendrá lugar el viernes en la iglesia de Santo Domingo. La Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo optaron este año por el mexicano porque «aprovecha las más diversas ocasiones para recalcar su profunda de fe».«Además, desde que accedió al cargo, no ha dejado de mostrar un gran afecto por la ciudad que le acoge así como por sus tradiciones. El ser presidente de club le vincula, de igual modo, con una capital que ha apoyado de manera inquebrantable a su club».
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
- Un coche de la Policía Nacional sufre un accidente en el centro de Oviedo cuando acudía a una emergencia
- La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada
- El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud