Ya hay fecha para que el presidente del Real Oviedo recoja el premio "Ovetense del año": falta menos de un mes

La entrega del premio "Ovetense del año" al presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, ya tiene fecha. Será el 8 de abril durante una cena que se celebrará en el restaurante Deloya Latores a partir de las ocho de la tarde. Las invitaciones para el homenaje, que incluye cena, pueden adquirirse hasta el 1 de abril tienen un importe de 80 euros.

El jurado destacó a finales de enero «el profundo arraigo histórico del Real Oviedo, un elemento de cohesión social en la vida local, junto a una relevante trayectoria deportiva y la fidelidad ejemplar de su afición». El premio que entrega «Vivir Oviedo» reconoce el ascenso a Primera «un hito de especial trascendencia por haberse producido en el año del centenario del club, celebrado en las calles por decenas de miles de aficionados».

Peláez también será el pregonero de la Semana Santa de Oviedo. El acto tendrá lugar el viernes en la iglesia de Santo Domingo. La Junta de Hermandades y Cofradías de Oviedo optaron este año por el mexicano porque «aprovecha las más diversas ocasiones para recalcar su profunda de fe».«Además, desde que accedió al cargo, no ha dejado de mostrar un gran afecto por la ciudad que le acoge así como por sus tradiciones. El ser presidente de club le vincula, de igual modo, con una capital que ha apoyado de manera inquebrantable a su club».