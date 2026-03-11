Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todo listo para la XV Olimpiada de Informática, en la que participarán 110 estudiantes en Oviedo y Gijón

La prueba pretende fomentar el interés del alumnado por la materia y promover el pensamiento analítico, el trabajo en equipo y la creatividad

Participantes en la pasada Olimpiada de informática, con los ganadores en primer término.

Participantes en la pasada Olimpiada de informática, con los ganadores en primer término. / Marcos León

Elena Peláez

Oviedo

Más de un centenar de estudiantes participarán en la decimoquinta edición de la Olimpiada Informática de Asturias. Las pruebas, organizadas por los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática -COIIPA y CITIPA- y por las Escuelas de Ingeniería Informática de Oviedo y de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, se celebrarán los días 14 y 21 de marzo en Oviedo y en Gijón.

La Olimpiada de Ingeniería Informática de Asturias tiene como objetivo principal despertar y fomentar el interés del alumnado por la informática. Pretende, además, promover habilidades profesionales vinculadas a este ámbito, como el pensamiento analítico, la capacidad de resolver problemas, el trabajo en equipo y la creatividad.

Desde los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática se apoya esta iniciativa, al considerar que esta materia es una competencia clave en la educación actual. Además, la Olimpiada de informática busca favorecer la incorporación femenina al sector que, indican, “se consolida y crece año tras año”.

En el evento se pondrán a prueba los conocimientos en informática y robótica del alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP. Se les plantearán distintos retos y tendrán que demostrar conocimientos sobre hardware, lenguajes de programación, hojas de cálculo, etc… 

La competición, en la que se inscribieron 110 estudiantes, consta de tres tipos de pruebas. El sábado 14 se celebrarán, de manera simultánea en Oviedo y en Gijón, dos pruebas, la individual y la de equipos. En Oviedo se celebrarán en la Escuela de Ingeniería Informática y en Gijón en la Escuela Politécnica de Ingeniería. La evaluación por equipos comenzará a las 9 de la mañana y el examen individual a las 11.30 horas.

Representantes de Asturias en la Olimpiada nacional

La prueba de robótica se celebrará el 21 de marzo. Comenzará a las 9.00 horas en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo. La entrega de premios está prevista para las 12.30 horas en la Facultad de Formación del Profesorado de Oviedo. Antes, en este mismo escenario, se habilitará una zona “retro gaming”, para que los participantes en la Olimpiada puedan jugar con videoconsolas antiguas.

Posteriormente, tras la apertura institucional y una conferencia sobre la ingeniería informática, se entregarán los premios en todas las categorías. Durante la ceremonia se conocerá a los dos representantes de Asturias para participar en la Olimpiada Informática Española, que se celebrará en Valladolid del 10 al 12 de abril. El pasado año Paula Fernández-Combarro y Jaime Martínez se clasificaron para la fase nacional.

Los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo tenían un "trastorno" generado durante la pandemia que les llevó a aislar a los niños del exterior

El emotivo homenaje al bombero fallecido en el incendio de la calle Uría de Oviedo: tres pruebas deportivas cuya recaudación irá a los niños con cáncer

Todo listo para la XV Olimpiada de Informática, en la que participarán 110 estudiantes en Oviedo y Gijón

La "amabilidá" de Oviedo sale a escena en Madrid para seguir en la carrera de la Capitalidad Europea de la Cultura

Oviedo convoca ayudas de hasta 2.000 euros para los taxis accesibles a gente con movilidad reducida

Paul Hofmann, director de Restauración del Bode-Museum: "En mi trabajo la IA no tiene relevancia: la restauración necesita cabeza y manos"

Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta: "La auténtica victoria es comprender qué es lo importante"

