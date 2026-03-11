Todo listo para la XV Olimpiada de Informática, en la que participarán 110 estudiantes en Oviedo y Gijón

Más de un centenar de estudiantes participarán en la decimoquinta edición de la Olimpiada Informática de Asturias. Las pruebas, organizadas por los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática -COIIPA y CITIPA- y por las Escuelas de Ingeniería Informática de Oviedo y de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, se celebrarán los días 14 y 21 de marzo en Oviedo y en Gijón.

La Olimpiada de Ingeniería Informática de Asturias tiene como objetivo principal despertar y fomentar el interés del alumnado por la informática. Pretende, además, promover habilidades profesionales vinculadas a este ámbito, como el pensamiento analítico, la capacidad de resolver problemas, el trabajo en equipo y la creatividad.

Desde los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática se apoya esta iniciativa, al considerar que esta materia es una competencia clave en la educación actual. Además, la Olimpiada de informática busca favorecer la incorporación femenina al sector que, indican, “se consolida y crece año tras año”.

En el evento se pondrán a prueba los conocimientos en informática y robótica del alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP. Se les plantearán distintos retos y tendrán que demostrar conocimientos sobre hardware, lenguajes de programación, hojas de cálculo, etc…

La competición, en la que se inscribieron 110 estudiantes, consta de tres tipos de pruebas. El sábado 14 se celebrarán, de manera simultánea en Oviedo y en Gijón, dos pruebas, la individual y la de equipos. En Oviedo se celebrarán en la Escuela de Ingeniería Informática y en Gijón en la Escuela Politécnica de Ingeniería. La evaluación por equipos comenzará a las 9 de la mañana y el examen individual a las 11.30 horas.

Representantes de Asturias en la Olimpiada nacional

La prueba de robótica se celebrará el 21 de marzo. Comenzará a las 9.00 horas en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo. La entrega de premios está prevista para las 12.30 horas en la Facultad de Formación del Profesorado de Oviedo. Antes, en este mismo escenario, se habilitará una zona “retro gaming”, para que los participantes en la Olimpiada puedan jugar con videoconsolas antiguas.

Posteriormente, tras la apertura institucional y una conferencia sobre la ingeniería informática, se entregarán los premios en todas las categorías. Durante la ceremonia se conocerá a los dos representantes de Asturias para participar en la Olimpiada Informática Española, que se celebrará en Valladolid del 10 al 12 de abril. El pasado año Paula Fernández-Combarro y Jaime Martínez se clasificaron para la fase nacional.