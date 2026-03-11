Natasha Lee y el hockey que empezó en el colegio

Natasha Lee se encontró al llegar al colegio Pablo Miaja con un pasillo de honor con sticks de hockey. Bajo ellos recorrió el patio, donde se preparó un recibimiento especial a la laureada jugadora de hockey sobre patines gijonesa, que entrena actualmente al Telecable Hockey Club y que se «enamoró» de este deporte en el colegio al que acudía.

«Me gusta mucho ir a los colegios. Me permite mostrar nuestro deporte», indicó, destacando la acogida que recibe en los centros a los que acude. Es una oportunidad para que los escolares empiecen a practicar el hockey, como le ocurrió a la lenense Marta Piquero, una de las mejores jugadoras del mundo en la actualidad, que, tras una charla de Lee, «decidió que quería jugar y se apuntó», comentó la entrenadora.

«Esta es la Supercopa de España», apuntó Natasha Lee, mostrando uno de los dos trofeos con los que acudió al colegio. El otro galardón que los alumnos de los diferentes cursos pudieron contemplar y tocar fue «la Champions». Pero además de los dos premios, Lee, que tiene el mejor palmarés individual a nivel mundial en el hockey sobre patines femenino, acudió a la biblioteca, donde ofreció las charlas a los alumnos, con una bolsa de deporte en la que portaba el material que se precisa para practicar ese deporte.

La exjugadora, una de las dos únicas entrenadoras en la máxima categoría del hockey sobre patines en España, atesora en su palmarés seis Copas de Europa y, con la selección española, cinco Campeonatos de Europa, y tres del Mundo. «¿Sabéis que es esto?», preguntó a los escolares de 1.º y 2.º de Primaria que asistieron a la primera de las conferencias. «Unas espinilleras», respondieron varios de los alumnos. Les enseñó los patines, la bola, el stick e incluso un vídeo en el que aparecía Natasha Lee y otras jugadoras en varios partidos. Los estudiantes siguieron con gran interés las imágenes antes de empezar a trasladar las preguntas.

"Referente"

«Tuve que sacrificarme mucho», trasladó la deportista, que reconoció que le costó abandonar la práctica deportiva profesional, aunque sigue ligada como entrenadora en un club al que acuden 190 niños. Lee, que nació en Malasia y se trasladó a vivir a Gijón con seis años, recordó la trayectoria del ovetense Club Patín Cibeles e invitó a los escolares a acudir a un partido de su equipo.

Las charlas se enmarcan en los actos del Día de la Mujer que celebra el colegio Pablo Miaja. El director del centro, Marcos Carrasco, resaltó que Natasha Lee es «un ejemplo de que el esfuerzo y el sacrificio tienen su recompensa». «Es referente en el mundo del deporte», manifestó. Desde el viernes, en el colegio se podrá visitar una exposición centrada en mujeres destacadas en diferentes ámbitos como el arte o la ciencia, entre otras actividades.