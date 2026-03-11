Oviedo convoca ayudas de hasta 2.000 euros para los taxis accesibles a gente con movilidad reducida

El Ayuntamiento de Oviedo acaba de convocar ayudas para el sector del taxi de hasta 2.000 euros para los vehículos que sean accesibles a la gente con movilidad reducida. El consistorio ovetense ha publicado esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) de este miércoles.

Las bases de la convocatoria establece que estas ayudas están abiertas a los titulares de licencias de autotaxi “que hayan puesto en servicio un taxi accesible” que reúna una serie de requisitos. El objeto de dichas ayudas es compensar los mayores costes de mantenimiento de esos automóviles por cuestiones como el mayor precio del seguro, los mayores niveles de consumo de combustible o los precios también más altos de las reparaciones.

El Ayuntamiento dispondrá de una partida total de 32.000 euros para esas ayudas, aunque la cuantía individual de las mismas no podrá superar los dos mil euros, según consta en las bases de la convocatoria. Los propietarios de licencias de taxi disponen ahora de un plazo máximo de quince días desde hoy para formalizar la solicitud de estas subvenciones, que el consistorio de Oviedo convoca en régimen de concurrencia competitiva. La cuantía individualizada de la subvención se asignará “en función del importe a que asciendas los mayores gastos de mantenimiento y reparación de vehículos adaptados para su uso por personas con movilidad reducida”.