"Vamos a pasar, seguro": el alcalde de Oviedo, "ilusionado" tras defender la candidatura a Capital Europea en Madrid

"Vamos a pasar, seguro. Vinimos con muchos nervios, pero también con mucha ilusión y compromiso". Así se expresó Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, a los pocos minutos de salir de la sede del Ministerio de Cultura, en Madrid, donde la capital asturiana defendió su ambicioso proyecto para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, un título que otorgan el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

El equipo que defiende la candidatura —entre los que se encuentran el propio alcalde y Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, también presente hoy en Madrid— presentó el proyecto y se sometió a las preguntas de los miembros del comité.

El viernes será el día clave: Oviedo conocerá si supera o no la primera criba y continúa en su objetivo de lograr este reconocimiento, en un proceso en el que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, y el Principado, liderado por PSOE e Izquierda Unida, van de la mano.

"Creo que el equipo de gobierno y el equipo que ha llevado toda esta andadura lo hicieron de forma fabulosa. Trabajaron mucho y supieron contestar puntualmente a todo lo que se les preguntó. Agradezco mucho la presencia aquí de mi amiga, la consejera, que nos apoyó y que nos va a seguir apoyando", aseguró Canteli, que salió de las dependencias del Ministerio acompañado de Vanessa Gutiérrez, con quien ha evidenciado una notable sintonía durante todo el proceso.

Vanessa Gutiérrez, que tuvo la intervención final en la primera parte de la defensa —y la realizó en asturiano—, indicó que "hay un proyecto que va más allá de la ciudad, que por supuesto lo hay, pero sobre todo hay un compromiso y un proyecto de Asturias; por eso cuenta con el total apoyo del Gobierno de Asturias". La consejera destacó además que "hay una hoja de ruta y un proyecto que va más allá de una candidatura a la Capitalidad Europea: tiene que ver con el porvenir de Asturias, que pasa por apostar por la cultura, por la participación y por los derechos culturales de los asturianos".

La sesión de la mañana consistió, en esencia, en media hora de presentación del proyecto y una hora posterior de preguntas por parte de los diez expertos europeos que integran el exigente jurado internacional. El mensaje central de Oviedo pivotó en torno a la "amabilidá" como "respuesta necesaria desde Asturias a los tiempos actuales de conflicto y confrontación global, ofreciendo una alternativa basada en el consenso, el diálogo y la empatía".

El equipo coordinador de la candidatura de Oviedo está integrado por diez personas de perfiles muy diversos. Entre ellas destacan el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; el reconocido bioquímico Carlos López Otín; la directora del Instituto Goethe en Madrid, Antonia Blau; y el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez. Completan el equipo la directora artística de la candidatura, Natalia Álvarez Simó; la coordinadora territorial, Zoe López; el periodista Chus Neira; el exviceconsejero de Cultura Jorge Fernández León; y la periodista y gestora cultural Marta Fernández Silverio. Un detalle significativo es que las intervenciones se realizaron en inglés, español y asturiano, subrayando la riqueza lingüística de la región.

Oviedo compareció ante el tribunal de diez expertos de distintos países después de que ya lo hicieran previamente otras ciudades aspirantes como Burgos, Cáceres, Granada, Jerez y Las Palmas de Gran Canaria.

Últimas defensas

Los defensores de la candidatura se desplazaron a Madrid ayer (salvo el Alcalde, que viajó de madrugada). Hoy presentaron el proyecto ante el comité que este viernes decidirá qué ciudades superan este primer corte y continúan en el proceso de selección definitiva, cuyo resultado final se conocerá a finales de este mismo año. Tras Oviedo fue el turno de Palma de Mallorca, la localidad valenciana de Potries y, finalmente, Toledo, este jueves, siguiendo un riguroso orden de intervención alfabético.