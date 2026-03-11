Paul Hofmann, director de Restauración del Bode-Museum: "En mi trabajo la IA no tiene relevancia: la restauración necesita cabeza y manos"

El Bode-Museum, en la Isla de los Museos de Berlín, atesora una de las colecciones de escultura más importantes del mundo. En sus salas también hay una notable representación de arte bizantino, egipcio y de numismática.

Paul Hofmann es su director de Restauración y mañana, jueves, a las 19.00 horas, ofrecerá la conferencia "El legado de una guerra: 80 años perdidos" en el Museo de Bellas Artes de Asturias dentro del ciclo "Asturias global", patrocinado por la Cámara de Comercio de Oviedo. La conferencia contará con traducción silmultánea del inglés al español.

¿Hasta dónde llegar en la restauración de una obra de arte? ¿Hay que recobrar su aspecto original por todos los medios o respetar las huellas de la historia?

Ambos aspectos son esenciales. Debe encontrarse un equilibrio entre el respeto a la historia del objeto y su apariencia original.

¿Cómo incorporar al discurso expositivo esas obras dañadas por el tiempo o por la guerra? ¿Se deben explicar las intervenciones acometidas en ellas?

Totalmente. No solamente debe presentarse la intención artística original, sino también la historia del objeto, que representa la suma de los cambios que éste ha experimentado. Conseguir este equilibrio es exactamente el corazón del trabajo museal.

¿Se interviene de igual modo en una obra de arte antiguo que en una más reciente, del periodo de entreguerras o de la II Guerra Mundial por ejemplo?

Hoy en día, desafortunadamente sí, pues con el paso del tiempo la percepción del evento cambia. La humanidad tiende tanto a olvidar como a glorificar los eventos. Y ambas tendencias distorsionan la Historia.

Una parte de su trabajo consiste en investigar la procedencia de las obras y los desplazamientos que muchas sufrieron entre 1939 y 1958. ¿Aún quedan muchas por localizar?

Por desgracia, sí. Muchísimas.

¿Cuánto sigue habiendo de artesanal en la recuperación y restauración de obras de arte? ¿Cómo ha cambiado la forma de trabajar con la IA y las nuevas tecnologías?

En mi trabajo, la IA no tiene ninguna relevancia. Hoy, más que nunca, necesitamos más I –inteligencia– y menos A –artificial–, anclada en nuestra experiencia y habilidad. ¡La restauración necesita definitivamente cabeza y manos!

El Bode-Museum custodia algunas de las esculturas más importantes del arte europeo. ¿Especialmente orgulloso por la recuperación de alguna obra reciente?

Elegir una obra sería presuntuoso por mi parte. Al fin y al cabo, la definición de importante es subjetiva y dependiente del gusto del momento.

¿Hay obras en el Bode-Museum de procedencia o con vinculación con España? ¿Y qué peso tienen en la colección?

Sí, hay obras españolas en la colección del Museo-Bode, pero éstas son lamentablemente pocas, por la historia del coleccionismo del propio museo. Sin embargo, son absolutamente imprescindibles para entender la historia de la creación artística en Europa, especialmente entre los siglos XVI y XVIII.