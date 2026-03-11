Los plazos para comprar cada una de las 421 plazas del parking de Ciudad Naranco: habrá un mes para presentar las ofertas

Una plaza por vecino o un máximo de dos por vivienda. La junta de gobierno dará este jueves el visto bueno a los pliegos para la adquisición de cada una de las 421 plazas del aparcamiento de Ferreros en Ciudad Naranco. La iniciativa puesta en marcha por la concejalía de Interior, liderada por Mario Arias, se realizará a través de una subasta pública que arrancará el lunes con la publicación de la documentación en la plataforma de contratación del Estado. El martes se iniciará el plazo para la presentación de las ofertas que durará un mes.

La administración local prestará en todo momento ayuda a los interesados. Para ello, los técnicos de la oficina de vivienda (ubicada en el número 3 de la calle Cimadevilla) atenderán a los solicitantes a la hora de realizar los trámites. También podrán acudir a las dependencias del cibercentro de La Lila si tienen dudas en las gestiones electrónicas. Esta campaña de divulgación y apoyo se reforzará con la publicación en la web municipal de una guía específica elaborada por los técnicos para la compra de las 421 plazas distribuidas en cuatro plantas y que se dividirán en dos lotes: 412 convencionales y 9 adaptadas.

El precio de cada una partirá desde los 6.900 euros y las adaptadas oscilan entre los 10.000 y 11.000 euros. La cuantía será el único criterio de adjudicación y los adjudicatarios elegirán plaza por orden de mejor puja, resolviéndose los empates en un sorteo público. Será necesaria una garantía provisional de 190 euros, y la licitación se realizará exclusivamente por vía electrónica.

El primer teniente de alcalde subrayó que con esta subasta «cumplimos con el compromiso que nos habíamos fijado con los vecinos de Ciudad Naranco de poner a la venta estas 421 plazas de aparcamiento a la venta y sólo podrán optar a la compra residentes y trabajadores en el barrio». «De esta forma, reactivamos un equipamiento municipal que permanecía en desuso desde hace años y que dará un servicio indispensable muy demandado por los ciudadanos». También recordó que este proces ha sido «complejo y laborioso» y todo ha salido adelante «gracias al impecable trabajo de los técnicos municipales».