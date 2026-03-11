Prisión para los cuatro okupas de origen magrebí detenidos en San Claudio: les imputan los delitos de robo con violencia, uso de armas y lesiones

Prisión provisional. La plaza número 4 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo decretó este miércoles el ingreso en la cárcel de Asturias de los cuatro jóvenes de origen magrebí que okuparon una casa en San Claudio y protagonizaron una violenta agresión física la madrugada del domingo en el casco antiguo de Oviedo. De esta forma, el magistrado cumplió la petición del fiscal, quien solicitó la medida cautelar por lo elevado de la pena que se les puede imponer a la hora de la condena y al entender que existe riesgo de fuga y falta de arraigo. En principio, y con perjuicio de que está calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción, el ministerio público considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia y uso de armas recogido en el artículo 142 del código penal y un delito de lesiones del 147, según informaron fuentes de la Fiscalía. Uno de los arrestados es defendido por la abogada Marta Ybern.

Todo se remonta a la madrugada del domingo. Dos jóvenes de etnia gitana, pertenecientes a una conocida familia de feriantes, fueron asaltados con suma agresividad por un grupo de magrebíes. Uno de los jóvenes terminó con la nariz fracturada por culpa de los golpes; mientras que otro tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital debido a las diversas heridas que sufrió y que requerían de una actuación médica inmediata. Además, se llevaron una cadena de oro de gran grosor, un reloj de marca y un anillo.

Las víctimas denunciaron los hechos ante la Policía Nacional. Sus familiares, que ya conocían a los presuntos agresores y la casa que tenían okupada en la calle de la Estación, se desplazaron el domingo hasta San Claudio. Allí lanzaron al grupo de magrebíes un ultimátum: si las pertenencias robadas no aparecían antes de las diez de la mañana del lunes, se tomarían la justicia por su mano de manera inmediata y sin contemplaciones.

La Policía alertó a la Guardia Civil de la situación. Los miembros del clan, algunos de ellos llegados desde León, se encararon con los okupantes de la vivienda. Entre los presentes se encontraba el joven de la nariz rota, rodeado de hombres y mujeres del clan que reclamaban lo suyo bajo la mirada vigilante de decenas de agentes. La tensión crecía por momentos. La rápida intervención y la presencia disuasoria masiva de los funcionarios lograron, finalmente, que la sangre no llegara al río. En el operativo también participó la Policía Local y culminó con la detención de los cuatro jóvenes.

El resto de la jornada del lunes y el martes permanecieron en los calabozos y en la mañana de este miércoles fueron trasladados al Palacio de Justicia para comparecer ante el juzgado de guardia. Esta situación causó alarma entre los vecinos de la zona porque los detenidos han okupado más de una casa de la localidad en los últimos meses.