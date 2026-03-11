Vox exige al Ayuntamiento de Oviedo un "plan real" para solucionar la situación de abandono del Asturcón

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este miércoles la situación de "abandono e infrautilización" del Centro Ecuestre del Asturcón. La formación conservadora apuntó que esta infraestructura costó más de 60 millones de euros a los ovetenses y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de elaborar un plan municipal que garantice su aprovechamiento. "El equipo de gobierno del PP lleva años demostrando que no tiene ni un plan, ni una idea seria para el Asturcón, mientras las instalaciones continúan generando gastos a las arcas municipales", denunció la portavoz, Sonsoles Peralta.

Peralta aseguró que el plan municipal para reactivar estas instalaciones "ha fracasado en repetidas ocasiones". Como ejemplo, recordó el último intento de concesión del centro ecuestre, que quedó desierto en 2025 después de que el único interesado abandonara las negociaciones al considerar que el proyecto no resultaba rentable, pese a que el Consistorio ofrecía una subvención anual de 600.000 euros.

Subrayó además la contradicción que, a su juicio, existe en la posición del gobierno local respecto a esa cantidad. "Lo más llamativo es que esa misma cantidad, 600.000 euros, fue calificada por el alcalde como excesiva cuando la solicitó el Real Oviedo para su proyecto de ciudad deportiva. Es decir, para el PP lo que es inasumible cuando lo plantea el Real Oviedo parece perfectamente asumible cuando forma parte de sus propios experimentos fallidos", señaló.

Vox también recordó que ha pasado más de un año desde aquel intento frustrado sin que el Ayuntamiento haya presentado alternativas ni explicado públicamente cuál será el futuro de las instalaciones. "Lo mínimo que merecen los ovetenses es saber si el Partido Popular tiene algún proyecto real para el Asturcón o si su única estrategia consiste en dejar que pasen los años mientras seguimos pagando una infraestructura abandonada", concluyó Peralta.