El Alcalde de Oviedo pide eliminar la regla de gasto porque "ya no pinta nada": "Tenemos dinero para hacer inversiones, pero no las podemos hacer por las normas que hay"
El primer edil quiere poner en marcha cuanto antes la reforma de la plaza de toros de Buenavista y la Casa de las Artes
Una de las preguntas que más le hicieron al Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a su llegaba al Centro Niemeyer para asistir al III Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Asturias, enmarcado en el Foro Municipalismo, fue qué tal fue la defensa de la primera fase para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Entre las interesadas su homóloga de Gijón, Carmen Moriyón. La respuesta a todos es que todo fue a la perfección y espera ilusionado el mediodía del viernes para recibir la valoración por parte del jurado internacional. Mientras el tiempo pasa, el Regidor no para de trabajar. Recién salido de la junta de gobierno viajó a Avilés y lamentó que la regla de gasto limita las capacidades de inversión de los ayuntamientos. "Puede que esta norma tuviese en su día una razón de ser, pero hoy en día no pinta nada. Es un freno permanente para los municipios porque tenemos dinero para hacer las cosas, pero no las podemos ejecutar por culpa de las normas existentes".
Estas restricciones impiden poner en marcha dos de los grandes proyectos que tiene Canteli para el mundo de la Cultura y que permitirán la creación de puestos de trabajo. Por un lado, está la reforma de la plaza de toros. "Estamos trabajando en el proyecto", detalló. El equipo de gobierno ya tiene todo listo para sacar a licitación este importante paso que servirá de base para convertir el cerrado coso taurino en un gran espacio multiusos con capacidad para 9.000 personas. Además, la consejería de Patrimonio ya dio el visto bueno al anteproyecto.
Por el otro lado, se encuentra la conversión del Palacio de los Niños en Casa de las Artes. "Será un gran centro cultural que queremos hacer sí o sí pero queremos adelantar todos los procedimientos", detalló Canteli. El objetivo es concentrar la actividad musical, educativa y creativa en un mismo espacio, reforzando el papel de Oviedo como ciudad de cultura y conocimiento dentro del mapa europeo. Entre las difrentes estancias habrá diez salas de ensayos, estudios de grabación y una gran sala principal para 800 espectadores.
A pesar de estas restricciones, el equipo de Canteli no pierde la esperanza de sacar adelante los proyectos que tiene en mente. "Hay que luchar para cambiar las normas que no son buenas ni para la evolución ni para el futuro de la ciudad", expuso. A renglón seguido añadió que su equipo está "haciendo una buena gestión" logrando "tener unos remanentes muy importantes que podemos invertir en la ciudad".
Las Regueras y Ribera de Arriba
También tienen la vista puesta en las inversiones los alcaldes de municipios más pequeños como Tomás Fernández, en el caso de Ribera de Arriba, y Maribel Méndez, en Las Regueras. El primero pone la mirada en solucionar las inundaciones que sufre el municipio. "Con los bombeos en la zona de Vegalencia y Soto de Rey tenemos solucionado el problema y ahora el arquitecto está supervisando el proyecto para la zona de Bueño". Los trabajos dependen de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Méndez detalló de los ayuntamientos "estamos desafiando retos constantemente" y los fondos europeos han supuesto un esfuerzo extra. "Nos han beneficiado porque son una inyección económica que nos permite desarrollar proyectos, pero hemos pasado grandes apuros con los plazos. Sobre todo, hubo problemas al principio porque las licitaciones se quedaban desiertas al estar todos los municipios contratando proyectos a la vez".
