El Centro Asturiano de Oviedo alcanza un acuerdo con una firma internacional para vestir a sus secciones deportivas

El Centro Asturiano de Oviedo firmó un acuerdo con la marca deportiva Adidas, que se convertirá en la nueva referencia en equipaciones para las distintas secciones del club a través de la empresa Sports Emotion, que actuará como distribuidor oficial y socio estratégico de la entidad. La alianza permitirá que los deportistas del Centro Asturiano utilicen material de una firma de referencia internacional.

El convenio supone un paso más en el desarrollo del proyecto deportivo de la entidad ovetense, una de las más relevantes del ámbito social y deportivo en Asturias, con más de 17.500 socios. A través de este acuerdo con Adidas, el Centro Asturiano busca avanzar en la profesionalización de sus secciones deportivas y mejorar los recursos disponibles para sus deportistas.

La presentación oficial del acuerdo tendrá lugar el lunes 16 de marzo a las 12.00 horas en las instalaciones del Centro Asturiano de Oviedo. En el acto participarán Gerardo Martínez Quesada, presidente del club, y Juanjo Sierra, Teamsports Area Manager Norte and Portugal de Sports Emotion, quienes explicarán los detalles de esta colaboración y las líneas de trabajo que se desarrollarán en los próximos meses, entre ellas la definición de las equipaciones que utilizarán las distintas secciones deportivas de la entidad.