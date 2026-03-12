Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La conexión asturiana del carlismo en América, en el Ridea

Por la izquierda, José Álvarez Castrillón –coordinador del ciclo– y José Luis Agudín, el Ridea.

Por la izquierda, José Álvarez Castrillón –coordinador del ciclo– y José Luis Agudín, el Ridea. / GUILLERMO GARCÍA

José Luis Agudín presentó este miércoles en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) la segunda entrega del ciclo de conferencias "Asturianos en Indias". Doctor en Investigaciones Humanísticas por la Universidad de Oviedo, dedicó su intervención al carlismo en América y la conexión asturiana a través de Gonzalo Castañón, Emilio Valenciano y Nicolás Rivero.

