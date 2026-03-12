La conexión asturiana del carlismo en América, en el Ridea

José Luis Agudín presentó este miércoles en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) la segunda entrega del ciclo de conferencias "Asturianos en Indias". Doctor en Investigaciones Humanísticas por la Universidad de Oviedo, dedicó su intervención al carlismo en América y la conexión asturiana a través de Gonzalo Castañón, Emilio Valenciano y Nicolás Rivero.