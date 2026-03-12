Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip

La doctora Eloína Fernández, esposa del excalcalde de Oviedo y eurodiputado Antonio Masip, ha fallecido esta pasada madrugada, a los 82 años de edad, tras una enfermedad que se agudizó en los últimos años. Había desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como radióloga del HUCA tras haber estudiado Medicina en la Universidad de Salamanca. Estaba casada desde hace más de cincuenta años con Antonio Masip, con el que tuvo dos hijos, Marco y Aida.

Aunque su estado de salud la había llevado a ingresos hospitalarios varias veces en los últimos tiempos, Eloína Fernández ha fallecido sobre las cinco y media de esta pasada madrugada en el domicilio familiar, en la calle Marqués de Cruz de Oviedo, mientras dormía. “Nos gustaría que fuera recordada como cuando estaba en plenitud de condiciones”, manifestó a LA NUEVA ESPAÑA su hijo, Marco Masip Fernández. Todavía la pasada primavera no quiso perderse el homenaje que la feria “LibrOviedo” tributó al poeta ovetense Ángel González, a quien le unía una profunda amistad, en una carpa habilitada en la calle Pelayo, a donde acudió en silla de ruedas por los problemas de movilidad que ya padecía. La capilla ardiente estará a partir de esta tarde en el tanatorio “Ciudad de Oviedo”.

Nacida en Cibuyo (Cangas del Narcea), Eloína Fernández era hija de José Fernández, que regentó la empresa maderera Molín de la capital canguesa y de María Rodríguez. Mediana entre dos hermanos, Moisés y Dionisio, hizo los estudios primarios en un colegio León antes de trasladarse de joven a la Salamanca para cursar la carrera de Medicina y se especializó en radiología tras una etapa de formación en Londres (Reino Unido).

Mujer activa y con inquietudes culturales, también estuvo plenamente implicada en la sociedad ovetense, siendo socia del Centro Asturiano y del Club de Tenis, además de gran amante de la ópera, una afición que pudo cultivar en las temporadas que tienen como escenario el Teatro Campoamor. Era integrante del llamado Club Cultural de Oviedo, que tenía su sede en la calle Palacio Valdés, círculo en el que conoció a Antonio Masip, como el mismo manifestó en las memorias que publicó LA NUEVA ESPAÑA. “Llegué a Oviedo el 30 de junio de 1972 y justo ese día en el Club Cultural de Oviedo conocí a mi mujer Eloína porque había ido a hacerme socio nada más llegar. Fue un enamoramiento a primera vista”, manifestó entonces Masip. Se casaron en marzo de 1973 y aprovecharon su viaje de novios para visitar a exiliados asturianos del franquismo en México y Francia. Durante gran parte de su vida, Eloína Fernández y Antonio Masip tuvieron su residencia familiar en un piso de la calle Cervantes hasta que hace ya bastantes años se mudaron al de la calle Marqués de Santa Cruz, donde había nacido en exalcalde de Oviedo, y donde ahora ha fallecido su mujer.