El Instituto Fernández-Vega llena su carpa de revisiones en Oviedo: "Llevamos doscientas personas en dos horas"

La plaza de la Escandalera se convirtió este jueves en una pequeña consulta oftalmológica al aire libre. La Fundación Fernández-Vega instaló en pleno centro de Oviedo una carpa para realizar revisiones visuales gratuitas a los ciudadanos con motivo del Día Mundial del Glaucoma, una iniciativa con la que buscó acercar la prevención de esta enfermedad ocular a la población. Decenas de vecinos hicieron cola para revisar su vista con los especialistas. "La gente siempre responde, llevamos unas doscientas personas en dos horas", destacó el doctor Nicolás Sánchez Maluf.

Las pruebas fueron realizadas por el doctor Nicolás Sánchez Maluf junto a los ópticos Abel Menéndez, Irene Yuste y Lara Argüelles, quienes aprovecharon la jornada para informar a los ciudadanos sobre la importancia de la prevención y las revisiones periódicas. Los especialistas recordaron que el glaucoma puede avanzar sin síntomas en sus primeras fases, por lo que conocer los factores de riesgo y mantener hábitos de vida saludables resulta fundamental para favorecer su detección precoz y evitar daños irreversibles en la visión.

El Día Mundial del Glaucoma pretende concienciar sobre una enfermedad que constituye una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo. En España afecta a cerca de medio millón de personas, con mayor incidencia en la población de edad avanzada. El glaucoma se produce cuando se daña el nervio óptico que conecta el ojo con el cerebro, una lesión que suele estar relacionada con el aumento de la presión intraocular y que en muchas ocasiones avanza sin síntomas en sus primeras fases. "Es una enfermedad silenciosa que va reduciendo progresivamente el campo de visión. El paciente no suele darse cuenta, porque la pérdida es gradual, y en muchos casos se detecta cuando el daño ya está muy avanzado", confesó Sánchez.

"Vine por curiosidad, como hace años, cuando me hicieron una revisión de estas en la calle y me dijeron que me estaba empezando un glaucoma. Gracias a aquello pude detectarlo a tiempo y empezar a controlarlo, porque es una enfermedad de la que uno no se da cuenta hasta que ya está muy avanzada. Por eso creo que estas revisiones son muy importantes", señaló Joaquín Márquez, mientras esperaba sentado a la sombra.

Noticias relacionadas

Dos revisiones gratuitas por año

Los responsables de la iniciativa explicaron que la Fundación Fernández-Vega organiza dos carpas de revisiones al año para acercar la prevención ocular a la población. Una coincide con el Día Mundial del Glaucoma, en marzo, y la otra se celebra en octubre, con motivo del Día Mundial de la Visión. Aunque en los últimos años la actividad se repite con frecuencia en la plaza de la Escandalera de Oviedo, también se ha trasladado a otras localidades asturianas como Gijón o Cangas de Onís. Los especialistas aprovecharon para recomendar a la población realizar al menos una revisión ocular al año, especialmente a partir de cierta edad, para detectar de forma precoz posibles problemas de visión.