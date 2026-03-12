Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IU se suma a la protesta de los vecinos de este barrio de Oviedo por el mal estado de algunas calles

"El Ayuntamiento debe abordar una actuación completa que garantice la seguridad y la dignidad del espacio público, no limitarse a intervenciones parciales que acaban siendo simples chapuzas", denuncia Llamazares

Uno de los baches del barrio que denuncian los vecinos.

Uno de los baches del barrio que denuncian los vecinos. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo se sumó este jueves a las denuncias vecinales del barrio de La Moxina tras las actuaciones realizadas recientemente por el equipo de gobierno en la zona. El grupo considera que los trabajos se completaron de forma “parcial” y aseguran que las obras ejecutadas “no han abordado de manera integral las necesidades de la zona”. “No se pueden hacer arreglos a medias mientras permanecen baches, grietas y desniveles peligrosos en calles fundamentales”, señaló el portavoz Gaspar Llamazares.

La formación señala que esta situación resulta especialmente evidente en Álvaro de Albornoz, Quin el Pescador, Alcalde López Mulero y, de manera “particularmente preocupante”, en Nieves Salaverri, donde el deterioro del pavimento y de las aceras sigue siendo muy notable. Desde IU subrayan que los vecinos y vecinas del barrio llevan años reclamando mejoras reales y una renovación global de la zona, por lo que consideran que no se pueden permitir actuaciones parciales que dejen fuera precisamente aquellos puntos donde el deterioro es más evidente.

En este sentido, el grupo municipal exige al equipo de gobierno que aborde de forma urgente, completa y planificada la reforma de aceras y del asfalto en todo el barrio, incluyendo también las calles que han quedado al margen de la remodelación y cuyo estado, afirman, evidencia el abandono y la falta de planificación de las actuaciones realizadas hasta ahora. “El Ayuntamiento debe abordar una actuación completa que garantice la seguridad y la dignidad del espacio público en todo el barrio, no limitarse a intervenciones parciales que acaban siendo simples chapuzas”, concluyó Llamazares.

El Alcalde de Oviedo pide eliminar la regla de gasto porque "ya no pinta nada": "Tenemos dinero para hacer inversiones, pero no las podemos hacer por las normas que hay"

IU se suma a la protesta de los vecinos de este barrio de Oviedo por el mal estado de algunas calles

El PSOE de Oviedo reclama limitar los usos industriales en suelo de canteras en la revisión del PGO

El Centro Asturiano de Oviedo alcanza un acuerdo con una firma internacional para vestir a sus secciones deportivas

Fallece Eloína Fernández, la mujer del exalcalde y eurodiputado Antonio Masip

"El sistema y la sociedad les han fallado a los niños y a sus padres", dicen las defensas del caso de la "Casa de los horrores" de Oviedo

Heridos dos "erasmus" ovetenses del centro de FP de Imagen de Langreo tras ser atropellados en Sicilia por una conductora ebria

La Sociedad Protectora de La Balesquida de Oviedo elige a Leopoldo Tolivar como pregonero del Martes de Campo

