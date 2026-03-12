IU se suma a la protesta de los vecinos de este barrio de Oviedo por el mal estado de algunas calles
"El Ayuntamiento debe abordar una actuación completa que garantice la seguridad y la dignidad del espacio público, no limitarse a intervenciones parciales que acaban siendo simples chapuzas", denuncia Llamazares
IU-Convocatoria por Oviedo se sumó este jueves a las denuncias vecinales del barrio de La Moxina tras las actuaciones realizadas recientemente por el equipo de gobierno en la zona. El grupo considera que los trabajos se completaron de forma “parcial” y aseguran que las obras ejecutadas “no han abordado de manera integral las necesidades de la zona”. “No se pueden hacer arreglos a medias mientras permanecen baches, grietas y desniveles peligrosos en calles fundamentales”, señaló el portavoz Gaspar Llamazares.
La formación señala que esta situación resulta especialmente evidente en Álvaro de Albornoz, Quin el Pescador, Alcalde López Mulero y, de manera “particularmente preocupante”, en Nieves Salaverri, donde el deterioro del pavimento y de las aceras sigue siendo muy notable. Desde IU subrayan que los vecinos y vecinas del barrio llevan años reclamando mejoras reales y una renovación global de la zona, por lo que consideran que no se pueden permitir actuaciones parciales que dejen fuera precisamente aquellos puntos donde el deterioro es más evidente.
En este sentido, el grupo municipal exige al equipo de gobierno que aborde de forma urgente, completa y planificada la reforma de aceras y del asfalto en todo el barrio, incluyendo también las calles que han quedado al margen de la remodelación y cuyo estado, afirman, evidencia el abandono y la falta de planificación de las actuaciones realizadas hasta ahora. “El Ayuntamiento debe abordar una actuación completa que garantice la seguridad y la dignidad del espacio público en todo el barrio, no limitarse a intervenciones parciales que acaban siendo simples chapuzas”, concluyó Llamazares.
