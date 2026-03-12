Leopoldo Tolivar Alas, pregonero del Martes de Campo: "Quiero que con mi discurso la gente perciba lo mucho que quiero a Oviedo y a la Balesquida"

Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y bisnieto del escritor Leopoldo Alas “Clarín”, será el encargado de pronunciar el pregón del Martes de Campo 2026 tras haber sido designado por la Sociedad Protectora de la Balesquida, que ha querido reconocer así su trayectoria académica y su estrecha vinculación con la ciudad. El acto tendrá lugar el lunes 18 de mayo, a las 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica.

-¿Qué supone recibir este encargo en una fiesta tan emblemática para Oviedo?

-Siendo ovetense, recibir un encargo así es primero una sorpresa y, sobre todo, una gran alegría. Siempre he tenido mucho cariño a esta fiesta. Durante los años en los que viví fuera, tanto cuando estaba estudiando como después trabajando, siempre la recordaba con especial nostalgia. Al celebrarse en martes, muchas veces era difícil acercarse, no es como cuando coincide con un fin de semana. Incluso cuando estaba destinado en León, que relativamente está cerca, tampoco podía venir. Aun así, siempre la tenía muy presente.

-¿Tiene en mente el mensaje que le quiere trasladar a la ciudadanía?

-La verdad es que no tengo todavía un mensaje cerrado. La única sugerencia que se me hizo, y que además yo mismo había observado en otros pregones, es que no sea un texto demasiado académico o historicista. La idea es hacerlo más cercano, más basado en anécdotas y recuerdos personales. Hablar de lo que significa esta fiesta, de las vivencias que uno tiene asociadas a ella y también de las similitudes que puede tener con otras celebraciones. En definitiva, enfocarlo más desde lo humano, desde la geografía humana de la ciudad: lugares como el Campo de San Francisco y todo lo que se vive alrededor de la fiesta.

-¿Algún recuerdo especial de los Martes de Campo? ¿Sigue cumpliendo con la tradición?

-Sigo cumpliendo con la tradición. Tengo muchos recuerdos de esta fiesta, sobre todo de cuando era niño o casi adolescente. Como les pasa a muchos ovetenses, uno de los más habituales es cuando llueve, porque al ser una fiesta tan de exterior no hace ninguna gracia y tener que tomar el bollo en una terraza bajo la lluvia o incluso en casa no es lo mismo. Aun así, lo que más me gusta de estos días es el ambiente que se respira: hay mucha alegría y camaradería. Cuando vas a recoger el bollo te encuentras con gente muy diversa, con personas a las que quizá hace años que no ves, amigos, conocidos, gente de tu misma cuerda o de otra distinta, pero todos compartiendo el mismo momento. Creo que es una fiesta que consigue reunir a los ovetenses y también a quienes quieren acercarse a disfrutarla, que cada vez son más.

-¿Cuál es su relación con la Sociedad Protectora?

-Yo estoy muy vinculado a la Balesquida, a la cofradía en la que mi padre me inscribió cuando tenía seis años. Con la Sociedad Protectora, de hecho, voy a hacerme socio ahora, porque en mi casa todos lo son, salvo yo, que hasta ahora solo era cofrade. Para mí es especialmente doloroso el divorcio que existe actualmente entre la Sociedad Protectora y la Cofradía. Creo que ambas son inseparables: la Cofradía es la base que da sentido a la Sociedad Protectora y, al mismo tiempo, la Cofradía difícilmente habría sobrevivido sin el impulso de la Sociedad Protectora. Por eso esta situación me parece muy triste. Más allá de cualquier otra cuestión, es algo que duele porque transmite una imagen de división que no tiene sentido.

-Su apellido, Tolivar Alas, está muy ligado a la cultura asturiana. ¿Hasta qué punto ha influido ese entorno familiar en su vocación y en su trayectoria?

-Me influyó lo justo. Profesionalmente me di cuenta de que me gustaban la docencia y el Derecho Público cuando estaba en primero o segundo de carrera, pero no diría que fue por una influencia familiar directa; no creo que esas cosas se hereden. Es verdad que en mi familia hay varias generaciones vinculadas a la docencia —incluso mi hijo también lo está—, así que no sé hasta qué punto influyen la genética o la proximidad familiar. En cualquier caso, mi vocación surgió ya en la universidad. De hecho, decidí estudiar Derecho el último día, sobre la bocina.

-La universidad ha sido uno de los pilares de su vida profesional, ¿qué le ha aportado el contacto continuo con el mundo académico?

-La relación entre profesores y estudiantes es muy variada. Todos hemos tenido grandes profesores y también alguno del que casi es mejor no acordarse, pero creo que la mayoría dejan una huella positiva. En mi caso, los alumnos siempre han sido un estímulo, un acicate para intentar hacerlo mejor. Por eso valoro las encuestas de evaluación que se realizan hoy en la universidad; incluso podrían ser más completas.

-Más allá del ámbito profesional, ¿cómo describiría su relación personal con Oviedo y con Asturias?

-Mi relación con Oviedo es muy estrecha porque nací aquí, aunque curiosamente lo que menos sangre tengo es precisamente de Oviedo. Vengo un poco de un cruce de caminos, con familia repartida por toda Asturias. Eso hace que le tenga cariño a muchos sitios, porque siempre hay algún vínculo familiar o algún recuerdo asociado. Además, tuvimos la suerte de que mi padre nos enseñó Asturias desde pequeños. Mientras preparaba su tesis sobre las leproserías, recorrimos con él muchos rincones del Principado, en una época en la que las carreteras eran bastante peores que ahora. Aquellos viajes nos permitieron conocer muchos pueblos y paisajes, y ese cariño por Asturias y por sus lugares lo sigo teniendo muy presente.

-¿Hay algún lugar de la ciudad que tenga un significado especial o que represente especialmente bien el espíritu ovetense?

-El lugar que mejor representa el espíritu de Oviedo es el Oviedo Antiguo, incluyendo también la zona extramuros, la Universidad y el Campo de San Francisco. Son espacios muy ligados a la historia y a la vida de la ciudad. Y, si pensamos ya en el entorno, añadiría también el Monte Naranco. En ese sentido no soy muy original, porque son lugares muy queridos por los ovetenses.

-¿Cómo cree que ha cambiado Oviedo como ciudad en los últimos años y qué aspectos destacaría de esa evolución?

-Oviedo ha cambiado mucho y, afortunadamente, en gran medida para bien. Como en todas partes, también se han cometido algunas barbaridades urbanísticas o actuaciones que pueden gustar más o menos, pero el balance general es muy positivo. Si comparamos el Oviedo de hace cuatro décadas con el actual, la diferencia es enorme y, en general, para mejor. La transformación de la ciudad, su cuidado, su limpieza y la mejora de muchos espacios son muy evidentes. No es algo exclusivo de Oviedo, porque ha ocurrido en muchas ciudades españolas, pero aquí se percibe de forma muy clara. De hecho, si hubiera que poner un ejemplo de cómo ha cambiado España desde su integración en Europa, Oviedo podría ser una ciudad bastante representativa de esa evolución.

-¿Qué le gustaría que sintieran los ovetenses cuando escuchen su pregón?

-Lo primero, que no se aburran. Y, en segundo lugar, que perciban que, con mayor o menor fortuna en lo que diga, lo hago desde el cariño: que se note que quiero a Oviedo y que quiero a la Balesquida.