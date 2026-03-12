"Miradas de mujer" reúne en Oviedo a artistas de varias generaciones: Guillermina, que acaba de cumplir 100 años, expone junto a estudiantes de la Escuela de Arte

«Me gustaría hacer una exposición individual con quince cuadros», asegura Guillermina González, que el pasado 10 de enero cumplió cien años y que es una de las artistas que participa en la exposición pictórica colectiva «Miradas de mujer», incluida en la programación municipal diseñada con motivo del 8M, el Día internacional de la mujer. En la muestra intergeneracional que se exhibe hasta el próximo domingo en Villa Magdalena, se reúnen obras del alumnado de la Escuela de Arte de Oviedo y de participantes en los talleres de artes plásticas que ofertan los centros sociales.

Entre los 53 cuadros, con firma mayoritariamente femenina, se encuentra el de Guillermina González, que nació en Venezuela, pero en 2013 decidió abandonar el país y trasladarse a España. Vivió primero en Alicante y hace cinco años recaló en Asturias, la tierra de su marido, Antonio Montero. Se conocieron en Caracas. Allí había emigrado el que sería después su esposo, que era natural de Pola de Lena, aunque su madre había nacido en el concejo de Oviedo, en San Esteban de las Cruces.

«De pequeña me gustaba dibujar y pintar», una afición que retomó años después. Guillermina González y Antonio Montero tuvieron seis hijos, cuatro mujeres y dos hombres, y varios de ellos heredaron su vena artística. Se dedicó durante muchos años a la costura y los trajes de la Primera Comunión y de boda de sus hijas fueron confeccionados por ella.

«En 2015 volví a pintar», dice. Al principio, en casa, pero desde enero acude al centro social de Muñoz Degraín. «Quería empezar en septiembre del año pasado, pero no tenía plaza», señala la autora de la obra «Fantasía», que confiesa que su ilusión sería organizar una exposición individual. «Es un honor que un cuadro tuyo lo puedan ver todos», añade.

Por la izquierda, Julia Ruiz, Victoria Alonso y Maite Alonso. / Fernando Rodríguez

Guillermina González, al igual que Victoria Alonso y Maite Alonso, acuden a las clases presenciales que se imparten en los centros sociales. Julia Ruiz, en cambio, se ha decantado por los cursos online y está inscrita en dos, de acuarela y dibujo. «Es una maravilla que los centros sociales ofrezcan esta posibilidad», manifestó. Ruiz, que participa en la exposición con la obra que lleva por título «Angela Davis», empezó a pintar doce años atrás y durante la pandemia decidió apuntarse «a los cursos online de pintura, dibujo y acuarela». «Me encantó», explica. Y siguió con los talleres no presenciales.

La afición por la pintura de Victoria Alonso surgió en su infancia, en una aldea de Amieva, «viendo a Nicanor Piñole pintar cuadros, cómo partía del lienzo blanco y el resultado final». «Me fascinó. Lo veía elegir una localización, sentarse y empezar a trabajar», indica. «Durante un tiempo dejé de pintar, aunque no perdí el interés como espectadora», relata Victoria Alonso, que se quiso apuntarse al curso pasado del centro social, pero no había plaza.

En esta edición sí se puso inscribir. Entre los aspectos a destacar de estos talleres que se ofrecen desde el Ayuntamiento de Oviedo destaca que «te permite relacionarte con otras personas», subraya la autora de la obra «Jirafa con flores».

Maite Alonso empezó a pintar cuando se jubiló. Se inscribió en los cursos que se imparten en los centros sociales, y también fue a un taller que tiene una amiga en Las Campas. Las clases que oferta el Consistorio «me entretienen mucho», señala, para añadir que «hay muy buenas profesoras». En la exposición «Miradas de mujer» que alberga Villa Magdalena expone uno de sus cuadros, inspirado en la fotografía de una mujer que vio en una revista.

Mural

Las obras de Maite Alonso, Julia Ruiz, Victoria Alonso y Guillermina González comparten espacio con las de jóvenes estudiantes de la Escuela de Arte de Oviedo. Gala Valdés, Oliwia Anna Olczak y Alba Fueyo, alumnas de Ilustración, y Allegra Sánchez, Irene Sottile y Laura Fernández, que cursan el Bachillerato de Artes en el mismo centro, elogian que la exposición «Miradas de mujer» sea intergeneracional, con participantes que no han llegado a la veintena y artistas que han cumplido cien años como Guillermina González.

Gala Valdés, Oliwia Anna Olczak, Allegra Sánchez, Irene Sottile, Laura Fernández y Alba Fueyo. / Fernando Rodríguez

Para la mayoría de las alumnas es la primera exposición en la que participan fuera de la Escuela de Arte y han recibido numerosas felicitaciones por su trabajo, que se exhiben en las paredes en la sala de exposiciones palacete de Villa Magdalena. En las obras, se ha buscado reflejar el «legado femenino» que han recibido las nuevas generaciones y se han capturado y transmitido reflexiones con el tema «Miradas de mujer» como eje. Varias de las obras son de creación reciente, para formar parte de la exposición. La presentada por Gala Valdés es previa, pero al conocer cuál era el asunto tuvo claro que tenía que presentar el retrato que le realizó a su abuela.

La muestra fue inaugurada por las concejalas Covadonga Díaz y Rosario Suárez. Tres de las artistas que exponen en Villa Magdalena, Oliwia Anna Olczak, Gala Valdés e Inés García de la Torre, firmarán también el mural que, como cada año, se realiza en un centro académico del municipio con motivo del 8M. En esta edición, se elaborará en el Colegio de La Ería.