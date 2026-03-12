Oviedo contará con un centro de la alfarería de Faro: contará con taller, dos hornos y una gran zona expositiva

Paso decisivo para la construcción del centro de la alfarería de Faro. La junta de gobierno dio ayer el visto bueno al proyecto básico y de ejecución para hacer realidad este equipamiento cultural de 290,42 metros cuadrados. El presupuesto base de licitación será 841.901,35 euros y el plazo de ejecución de los trabajos de seis meses. De esta forma, el equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, hará realidad la histórica petición de la Asociación de Amigos de la Alfarería de Faro de crear un centro donde se llevarán a cabo diversas actividades de promoción así como jornadas de estudio, informes patrimoniales, visitas interpretativas y la entrega del premio Barbón de Faro. La cartera encargada del proyecto es la de Edificios y Patrimonio, liderada por Nacho Cuesta.

El lugar elegido para la construcción es una parcela de titularidad municipal que se encuentra próxima al alfar de Fornaxe, que recientemente ha sido incluido dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA). El edificio será de planta rectangular y cubierta a dos aguas de teja de cerámica de color rojo. En el interior habrá una zona de recepción con capacidad para dieciséis personas, un taller con un aforo para once creadores y una sala de usos múltiples con zona de exposición con capacidad para 43 visitantes. De igual forma, habrá una área con dos hornos eléctricos para la cocción de las piezas que se realicen tanto por los artesanos como por los interesados en esta técnica, un almacén de 40 metros cuadrados y dos baños. Uno de los servicios estará adaptado a las personas con movilidad reducida y el otro dispondrá en su interior de tres cabinas de inodoro.

La fachada del edificio será de colores claros adaptándose a la zona. De igual forma, se habilitará un vial de acceso para facilitar la entrada de los vehículos y los ciudadanos que se acerquen hasta el centro de la alfarería a pie. También habrá un aparcamiento con capacidad para ocho automóviles y contará con dispositivos para recarga de vehículos eléctricos, una zona de juegos infantiles y una explanada donde se instalarán aparatos de gerontogimnasia. Todo el recinto será iluminado con tiras LED y balizas, tal y como aparece reflejado en la memoria del proyecto realizada por AHA-arquitectura.

Faro es sin duda una localidad pionera en la cerámica asturiana. Desde hace más de dos siglos acoge los talleres que se dedicaban a la fabricación de ollas, jarros y otras vasijas de barro. «Su alfarería llegó a constituir toda una importante industria, sobre todo a lo largo del siglo XIX, cuando los artesanos abastecían al centro de la región de los utensilios domésticos propios de la época», según se explica en el documento medioambiental estratégico. La apertura de la fábrica de loza de San Claudio perdiendo la alfarería de Faro el protagonismo que tenían pero sigue siendo muy preciada entre los ovetenses.