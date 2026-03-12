Oviedo siembra un jardín con forma de 8M por los derechos de la mujer y entierra una cápsula del tiempo que se abrirá en 2046

El Campo San Francisco de Oviedo acogió este jueves un acto para simbolizar el compromiso de Oviedo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado 8 de marzo, y con todo lo que esa fecha significa a nivel de derechos sociales e igualdad. Organizado por el área de Centros sociales --en colaboración con la de Políticas sociales y con la participación del alumnado del Instituto Fleming-- el acto consistió en la siembra de uno de los jardines del pulmón verde de la ciudad "con forma de 8M". Además, los participantes enterraron "una cápsula del tiempo" que permanecerá cerrada hasta el 8 de marzo de 2046 con un contenido "muy especial".

De hecho, la cápsula del tiempo contiene cartas escritas por participantes de los talleres de memoria y estimulación cognitiva de los centros sociales de la ciudad, así como por vecinos que han querido sumarse a la iniciativa. "Son reflexiones, recuerdos y deseos dirigidos a quienes vivirán en la ciudad dentro de más de veinte años", explica la concejala Covadonga Díaz, responsable de las áreas de Centros sociales, Juventud y Festejos.

La actividad tuvo lugar junto al Roble de la Igualdad y a la placa que recuerda desde 2020 el compromiso de la ciudad con el 8M. En el acto, conducido por Covadonga Díaz, también estuvieron las ediles Rosario Suárez (Centros Sociales) y María Velasco (Políticas Sociales). "La iniciativa busca preservar la memoria colectiva y reforzar el compromiso intergeneracional con la igualdad”, señala Díaz. "Plantamos semillas que formarán un 8M, un mensaje vivo que florecerá cada primavera y recordará que la igualdad también se cultiva”, señala.

Durante el acto también tomaron la palabra algunas de las participantes. Marcela Riesgo, de casi 89 años y usuaria del centro social de Vetusta, dejó un mensaje para el futuro: “Hijos y nietos, sed buenas personas, trabajad con educación y, si podéis repartir algo, hacedlo… por la igualdad”.

Noticias relacionadas

En nombre de mujeres nacidas en los años cuarenta del siglo pasado intervino también Ana Álvarez, quien recordó que fue “una época muy dura en la que a muchas mujeres solo se nos enseñaba a trabajar y a obedecer”. El acto se cerró con la lectura del compromiso del alumnado del IES Fleming de ser “guardianes y guardianas” de la cápsula del tiempo hasta su apertura en 2046.