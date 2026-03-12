El PSOE de Oviedo reclama limitar los usos industriales en suelo de canteras en la revisión del PGO

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Juan Álvarez Areces, presentó este jueves una proposición ante la Comisión Plenaria de Urbanismo para que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) defina de forma estricta el uso de las canteras del concejo. La iniciativa busca establecer como criterio político y urbanístico que el suelo calificado para estas explotaciones tenga un uso solo extractivo, evitando la implantación de actividades industriales nocivas adicionales, como las plantas de asfalto, que generen impactos ambientales añadidos.

Esta petición surge tras analizar la propuesta de instalación de una planta de asfalto en el ámbito de la cantera de Priorio, un proyecto que el PSOE considera que plantea graves dificultades urbanísticas, jurídicas y ambientales y al que se oponen los vecinos y vecinas del valle de Las Caldas desde hace una década.

Álvarez explica que una parte esencial de la explotación actual, incluyendo los accesos y las instalaciones de tratamiento de áridos, se encuentra en situación de “fuera de ordenación” tras una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del año 2002. “Bajo este régimen jurídico, únicamente pueden mantenerse los usos existentes en el momento de la declaración, quedando estrictamente prohibidas tanto las ampliaciones como la implantación de nuevas actividades”, ha recordado el concejal socialista.

Para el edil, “los antecedentes de la gestión en esta cantera invitan a una postura restrictiva frente a la autorización”, ya que la empresa extrajo de manera ilegal aproximadamente 318.000 toneladas de árido en el pasado y ha incumplido el plan de restauración parcial aprobado en 2004, cuyo objetivo era garantizar la recuperación ambiental progresiva de las zonas ya explotadas. “Lo razonable sería exigir que las obligaciones de restauración sean efectivamente cumplidas y verificadas por la administración antes de autorizar cualquier nueva actividad vinculada a la cantera de Priorio”.

En el marco de la actual revisión del PGO, el PSOE sostiene que el nuevo planeamiento debe ser coherente con la preservación del paisaje y los usos tradicionales de las zonas rurales donde se ubican la mayoría de las canteras, por lo que no debería mantenerse la actual compatibilidad con usos industriales adicionales de estos suelos.

Álvarez entiende, además, que, dado que las industrias extractivas son actividades con un largo periodo de implantación, “lo más correcto sería suspender ya la concesión de licencias sobre estos suelos para garantizar la seguridad jurídica durante este proceso de revisión del planeamiento a los operadores”.