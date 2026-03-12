Rafael Aita reivindica en Asturias los valores de la Reconquista
El escritor y divulgador peruano presenta en Oviedo su libro "El fin de la cultura woke", dentro de una gira que incluye Covadonga
Rafael Aita, escritor y divulgador peruano, autor del libro "El fin de la cultura woke", recaló ayer en Oviedo de la mano de la Asociación Cultural Héroes de Cavite y en la Fundación Gustavo Bueno hizo una parada dentro de la gira promocional de su ensayo, en el que, como explicó este miércoles, "enfoca la crisis de la sociedad moderna bajo la filosofía de la hispanidad y cómo nos ayuda a responder a los problemas de la sociedad moderna".
En ese contexto Rafael Aita reflexionó sobre el concepto de Reconquista. El autor ha querido incluir en su gira por España una parada en Covadonga, "por todo lo que supone para la Reconquista". "Necesitamos un resurgir de la hispanidad", declaró, y el hecho de que se cuestione histórica y políticamente la idea de Reconquista le dan "más motivos para que use el término".
"Si existía España previamente o si podemos hablar de una Reconquista como tal, pasa a segundo término, lo importante es que un grupo pequeño de personas fueron unidas por la cristiandad y eso los llevó a impulsar un proyecto común".
Rafael Aita habló en Oviedo sobre "una tercera escolástica" y de la urgencia de "recuperar los principios de pensamiento y filosóficos de Salamanca, con grandes genios como Francisco de Vitoria (el primer intelectual en reflexionar en el impacto del descubrimiento de América en el orden mundial)". Personalidades como la suya, añadió Aita, "forjaron la grandeza que trascendió océanos".
Rafael Aita continuará su recorrido promocional por España y tiene previsto visitar, entre otras ciudades, Madrid, Zaragoza, Valencia, Albacete, Barcelona, Tarragona y Alicante.
