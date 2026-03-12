La Sociedad Protectora de La Balesquida de Oviedo elige a Leopoldo Tolivar como pregonero del Martes de Campo
La entidad ovetense también distingue como Socio de Honor al abogado Ramón Fernández-Mijares Sánchez
La Sociedad Protectora de La Balesquida ha designado como pregonero del Martes de Campo 2026 a Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, en reconocimiento a su trayectoria académica y a su estrecha vinculación con la ciudad. La entidad ha nombrado asimismo Socio de Honor 2026 a Ramón Fernández-Mijares Sánchez, abogado y uno de los asociados con mayor trayectoria dentro de la institución, por su compromiso con la Sociedad y con la tradición del Martes de Campo.
Desde la asociación señalan que ambos reconocimientos suponen poner en valor perfiles muy vinculados a la vida académica, jurídica y social de Oviedo. En este sentido, destacan la contribución de Tolivar Alas al ámbito universitario y el compromiso continuado de Fernández-Mijares con la entidad y con la conservación de una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad. El acto de pregón y la entrega del título de Socio de Honor se celebrarán el lunes 18 de mayo, a las 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica, con entrada libre hasta completar aforo.
Recibos del nuevo año
La Sociedad Protectora de La Balesquida informó además de que ya están disponibles los recibos correspondientes a 2026, que pueden recogerse en la oficina situada en la Oficina de Información y Turismo de la plaza del Ayuntamiento de Oviedo (3ª planta), de lunes a viernes entre las 10.00 y las 13.00 horas. Las personas interesadas en asociarse pueden hacerlo en la propia oficina o a través de la web. La cuota anual es de 15 euros y se destina a apoyar la labor de la entidad para preservar esta celebración, una de las fiestas más antiguas y queridas de Oviedo.
