La Sociedad Protectora de La Balesquida de Oviedo elige a Leopoldo Tolivar como pregonero del Martes de Campo

La entidad ovetense también distingue como Socio de Honor al abogado Ramón Fernández-Mijares Sánchez

Así vive Oviedo su fiesta de Martes de Campo.

Así vive Oviedo su fiesta de Martes de Campo. / Irma Collín

Pelayo Méndez

Oviedo

La Sociedad Protectora de La Balesquida ha designado como pregonero del Martes de Campo 2026 a Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, en reconocimiento a su trayectoria académica y a su estrecha vinculación con la ciudad. La entidad ha nombrado asimismo Socio de Honor 2026 a Ramón Fernández-Mijares Sánchez, abogado y uno de los asociados con mayor trayectoria dentro de la institución, por su compromiso con la Sociedad y con la tradición del Martes de Campo.

Desde la asociación señalan que ambos reconocimientos suponen poner en valor perfiles muy vinculados a la vida académica, jurídica y social de Oviedo. En este sentido, destacan la contribución de Tolivar Alas al ámbito universitario y el compromiso continuado de Fernández-Mijares con la entidad y con la conservación de una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad. El acto de pregón y la entrega del título de Socio de Honor se celebrarán el lunes 18 de mayo, a las 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica, con entrada libre hasta completar aforo.

Leopoldo Tolivar Alas y Ramón Fernández-Mijares.

Leopoldo Tolivar Alas y Ramón Fernández-Mijares. / LNE

Recibos del nuevo año

La Sociedad Protectora de La Balesquida informó además de que ya están disponibles los recibos correspondientes a 2026, que pueden recogerse en la oficina situada en la Oficina de Información y Turismo de la plaza del Ayuntamiento de Oviedo (3ª planta), de lunes a viernes entre las 10.00 y las 13.00 horas. Las personas interesadas en asociarse pueden hacerlo en la propia oficina o a través de la web. La cuota anual es de 15 euros y se destina a apoyar la labor de la entidad para preservar esta celebración, una de las fiestas más antiguas y queridas de Oviedo.

