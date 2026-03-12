La utilización en horario no lectivo de la biblioteca escolar de Olloniego llega a la Junta General
El PP urge al Principado dé autorización para que los vecinos usen la dependencia, una demanda que se extiende en Colloto y Tudela Veguín
El PP urge a la Consejería de Educación a conceder autorización “a la mayor brevedad posible” para que la biblioteca del colegio público Narciso Sánchez de Olloniego abra en horario no lectivo y pueda ser utilizada por los vecinos. En la comisión de Educación de la Junta General, la diputada del PP Gloria García criticó que esta actuación “esté pendiente” pese a que las gestiones se iniciaron en 2024.
“En mayo de 2025 desde la Consejería se comunicó telefónicamente a la concejala de Educación de Oviedo (Lourdes García) que ya tenía la autorización y se pidió que se enviase por escrito”, explicó la parlamentaria. En enero y principios de marzo se pidió una reunión y “no hubo contestación”, prosiguió García, que destacó que el Ayuntamiento ya ejecutó la obra necesaria, “abriendo una puerta para un acceso independiente”. Solo falta incrementar los fondos bibliográficos.
La consejera de Educación, Eva Ledo, indicó que “existe una previsión de reunión y se analizará si se cumplen los requisitos para dar la autorización”. Manifestó que en la documentación no existe constancia de ese permiso verbal y que “no hay escrito de autorización posterior a mayo de 2025”.
La diputada del PP añadió que se podría ofertar la apertura de la biblioteca escolar fuera del horario lectivo en Colloto y en Tudela Veguín, pero que, dada la situación actual, el Ayuntamiento “no se atreve a abordar la obra”.
