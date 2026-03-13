Adrián Barbón sobre el paso decisivo para que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura: "Vamos a por ello con toda la ‘amabilidá’ y fuerza"

La continuidad de Oviedo en la carrera por la capitalidad europea de la cultura fue motivo de entusiasmo unánime. Desde políticos de todos los colores junto a gestores y artistas de la cultura asturiana se dejaron llevar por la alegría desatada en el museo Arqueológico y todos rubricaron su apoyo para lograr ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Con una gran satisfacción recibió el presidente del Principado, Adrián Barbón, el anuncio de que el proyecto pasa a la segunda fase. «Es un acicate para seguir trabajando de la mano con el Ayuntamiento para lograr la distinción internacional y este es un objetivo compartido con toda Asturias». La ciudad ha demostrado que uniendo fuerzas, la región es fuerte. «Vamos a por ello con toda la ‘amabilidá’, con todas las ganas y toda la fuerza».

Uno de los primeros retos del Alcalde, Alfredo Canteli, fue recorrer uno por uno los ayuntamientos para lograr el apoyo de toda Asturias. «Hay que felicitar a Oviedo porque este importante paso es una noticia excelente para toda la región. La candidatura ha ensalzado la identidad cultural y les deseo mucha suerte para el siguiente paso», destacó Yolanda Alonso, concejala de Cultura de Avilés (PSOE). También mostró su alegría el alcalde de Siero, Ángel García, «Cepi», porque lo que es «bueno para Oviedo será bueno para Asturias». «Apoyamos todo aquello que genere valor y oportunidades para el conjunto de la región. El hecho de que Oviedo haya superado esta fase contribuye a ello», continuó.

En el ámbito de local, el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, considera que esta es una «oportunidad histórica» para que la cultura sea un elemento transformador de Oviedo. «Ahora, hay que desarrollar este proyecto de Capitalidad descentralizando la actividad y creatividad cultural y poniendo en marcha todos los mecanismo», pidió el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares.

Mucha alegría y deseando la victoria pidió el director de escena Emilio Sagi. «Esta es una ciudad absolutamente entregada a la cultura, me maravilla, tiene galerías estupendas, uno de los mejores museos de España, una temporada de ópera magnífica, una temporada de danza, el auditorio con una temporada de conciertos que podría ser la de París, las Jornadas de Piano, las de Jazz, ayuda a la música folclórica...», argumentó mientras estos días anda enfrascado en los ensayos del Festival de Teatro Lírico Español. «La capitalidad cultural ya la tiene; ojalá que en el 2031 se le reconozca, pero serlo ya lo es», subrayó.

Para Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo del Prado, esta es «una gran noticia para todos, que refrenda el buen trabajo hecho hasta ahora». «Las cuatro ciudades que han quedado son muy potentes, pero estoy convencido de que Oviedo sabrá mostrar sus singularidades y fortalezas para alzarse con la capitalidad», aseguró.

La directora del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul, se declaró «absolutamente entusiasmada» y «convencida de que Asturias y Oviedo se lo merecen». «El Museo pondrá todo de su parte para ser un activo fundamental en la carrera por la capitalidad, tanto en el concurso de la candidatura como si finalmente Oviedo gana», se comprometió.

«Es fantástico», manifestó la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, y añadió: «Felicito al Alcalde y me alegro muchísimo».

«Soy de los que lo daba por hecho, porque la trayectoria cultural de Asturias –y en concreto la musical, con una sociedad supermelomana– es un activo que seguro que se va a tener en cuenta», comentó Oriol Roch, gerente de la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA). «Oviedo es la ciudad en la que duerme la orquesta y en ella tenemos puesto nuestro interés», agregó.

«Es una buenísima noticia, un paso importante y esperemos que se consiga», indicó Pablo Basagoiti, director de la Fundación Museo Evaristo Valle de Gijón.

La directora del Museo de la Iglesia, Otilia Requejo, señaló que es «una muy buena noticia para Oviedo y para la cultura» y aseguró que «el Museo de la Iglesia apoyará todas las iniciativas que se hagan en ese sentido».

Consuelo Vallina, artista y presidenta de la Unión de Artistas Contemporáneos de España, también se sumó a la alegría general. «Estas cosas siempre son buenas», opinó. «Traerá actividades artísticas interesantes, para los ciudadanos que vivimos aquí y para los que vienen de visita», auguró y confía en que también propicie «más cuidado hacia las artes plásticas, la apertura de una buena sala de exposiciones…». «La cultura es lo más importante», recalcó.

El presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, opinó que «el jurado ha valorado con justicia el gran trabajo realizado en torno a la candidatura de Oviedo, que es, en realidad, la candidatura de toda Asturias». «Es una propuesta sólida, muy bien trabajada y con una clara vocación ganadora», añadió. Rodríguez-Ovejero destacó que es «un proyecto integrador, tanto en el territorio como en las distintas sensibilidades y diversidades artísticas», «una candidatura sólida, muy bien trabajada...». «Estamos muy contentos», admitió, y, animoso, añadió: «¡Ahora a trabajar todos para ganar la final!».

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Contentísima se mostró la exvicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, y experta en patrimonio, Pilar García Cuetos. «Siempre tuve un buen pálpito porque es un proyecto que une y que está por encima de una ciudad. Hemos pasado el corte y ahora hemos creado expectativas».