El Alcalde de Oviedo, eufórico a la espera del fallo de la Capitalidad: "Nunca se ha hecho nada igual"

Ilusionado tras la buena defensa realizada en Madrid y con ganas de que llegue este mediodía para conocer las ciudades que pasan el primer corte de la capitalidad europea de la cultura, Alfredo Canteli, se mostró eufórico en su primera aparición pública tras enfrentarse al jurado. "Nunca ante se había hecho nada igual", aseguró plenamente convencido en los prolegómenos del III Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Asturias, organizado por LA NUEVA ESPAÑA en Avilés. Canteli presumió del trabajo hecho a lo largo de este año de preparación de la candidatura. "Hemos demostrado que desde Oviedo se pueden hacer cosas queunen a todos los concejos de Asturias". La excepcionalidad de la que presume el Alcalde es ese ‘todos a una’ en que se ha basado la candidatura ovetense y que recogió el elogio del presidente regional, Adrián Barbón, como ejemplo de cohesión territorial. Los miembros de la candidatura contaban las horas ante el día decisivo.

La de este jueves fue una jornada de reflexión para el jurado y de descompresión para el equipo ovetense. Toledo, por estricto orden alfabético entre las ciudades candidatas, fue la última que se sometió al escrutinio del jurado, a primera hora de este jueves. Desde ahí, retirada de los jueces hasta que hoy hagan pública la decisión de quién sigue adelante. Oviedo se enfrenta a Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries (Valencia) y Toledo.

Oviedo, como todas las aspirantes, tuvo noventa minutos, un partido de fútbol, para defender su candidatura. Era el final del camino a donde llevaba un largo año de trabajo. Después, el equipo subió a la furgoneta y regresó a casa. El trabajo estaba hecho. Las sensaciones eran positivas. "Lograr esta distinción será muy importante para Oviedo. Todos confiamos en que sea una realidad, pero hay que esperar", pidió Canteli. Cautela a la espera del veredicto. "Si lo conseguimos, toda Asturias se beneficiará. Será positivo para la economía regional y frenaremos que se vaya obligada tanta juventud. Y regresarán los que se han ido".

El ministerio de Cultura anunciará a la una de esta tarde las ciudades que competirán en la carrera final para optar a la distinción internacional. El Alcalde, junto a la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y el resto de miembros del equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón, seguirán el veredicto desde el auditorio del Museo Arqueológico, en la calle San Vicente.

El hilo conductor del relato ovetense es la "amabilidá", entendida como una forma de conciliar generaciones y de afrontar las carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza al proyecto comunitario. El objetivo es liderar una reflexión desde la capital asturiana para el resto de Europa. Se trata de una candidatura de hechos e ideas, de debate, de puesta en común y confrontación de ideas. También de instalaciones, que las habrá nuevas en la ciudad, pero que son solo un acompañamiento a la carga ideológica que lleva el título de Capital Europea de la Cultura. La Casa de las Artes y La Vega saldrán adelante igualmente, con o sin título europeo, por eso caminan por otros senderos presupuestarios diferentes a los de las actividades.

A la espera del veredicto, el equipo de la Capitalidad hizo público este jueves el vídeo con el que Oviedo se presentó ante el jurado. Una obra de arte audiovisual que lleva la firma de la bailarina y productora de espectáculos Mónica Cofiño. Dura tres minutos y siete segundos. Arranca con Alicia Villanueva, último premio "La Busdonga", que interpreta la canción "A les muyeres y homes". La potencia de la tonada, grabada en la mística Cuevona de Ardines, en Ribadesella, sirvió para subrayar, con subtítulos en inglés, la dimensión humanista del proyecto, lanzando un mensaje de empatía y acogida hacia las personas refugiadas.

Las imágenes muestran una Asturias que respira cultura e integración en cada rincón y comarca. En las mismas se vio a la llanisca Guia Jiang tocando la gaita en katiuskas dentro del río en los Covarones del Tuernes; al bailarín mierense Edu Vallejo desplegando coreografías a los pies de San Miguel de Lillo y bajo la sombra del Calatrava; y a Aarón Zapico dirigiendo un bosque de árboles como si de una orquesta se tratara. La cultura de proximidad estuvo representada por los clubs de lectura de Oviedo en Casa Pachu y la orquesta Oviedo Filarmonía en el museo de Bellas Artes.

Si supera la primera fase, el equipo tendrá hasta diciembre para desarrollar cada una de las propuestas. A principios de 2027 se conocerá la ciudad que ostentará la Capitalidad cultural en 2031.