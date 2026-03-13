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David Cano: "El dolar sigue siendo el pilar central de la economía global"

El economista, profesor del curso financiero del IUDE, dibuja un escenario de crecimiento moderado, con señales de agotamiento y factores de riesgo

De izquierda a derecha, Matías Marino, Jesús Suárez, David Cano y Elena Cubillas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

De izquierda a derecha, Matías Marino, Jesús Suárez, David Cano y Elena Cubillas, en el Club LA NUEVA ESPAÑA. / LNE

María José Iglesias

maría josé iglesias

Oviedo

"El dolar sigue siendo el pilar central de la economía global; ni el euro, ni el bitcoin, ni el oro disponen de suficiente capacidad para sustituirlo como activo de referencia global. El sistema monetario internacional está en peligro, aunque, por ahora, la divisa estadounidense el sigue siendo el pilar central".

Lo explicó ayer en el Club el economista y analista financiero David Cano , en una conferencia titulada "Entre hiperescaladores, geoestrategia y criptoactivos: riesgos para el entorno económico y financiero", en la que repasó los grandes desafíos que afronta la economía mundial en un contexto marcado por la transformación tecnológica, las tensiones geopolíticas y la aparición de nuevos activos digitales.

La solidez de los bancos españoles

David Cano, director general de Afi Inversiones Globales, profesor del curso de Experto en Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios del IUDE+ CEP de la Universidad de Oviedo y recientemente distinguido con el premio al Mejor directivo de gestora española boutique 2026— fue presentado por Matías Marino, profesor de Economía Financiera en la misma institución. Cano dibujó un escenario de crecimiento económico moderado, aunque acompañado de señales de agotamiento y múltiples factores de riesgo. En el caso de España, destacó la solidez del sistema bancario, incluso con niveles de solvencia que calificó de "muy elevados".

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Cano apuntó que el ámbito de la defensa podría ganar protagonismo en los próximos años, mientras que el sector sanitario se encuentra actualmente rezagado en valoración bursátil. La conferencia concluyó con una llamada a comprender los profundos cambios en marcha: la revolución tecnológica, el nuevo tablero geopolítico y la transformación del sistema financiero global.

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