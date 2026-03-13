La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Oviedo es una de las ciudades finalistas a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Así lo anunció este mediodía el ministerio de Cultura en una rueda de prensa que el Alcalde, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, siguieron desde el auditorio del Museo Arqueológico. La euforia se desató nada más conocer la noticia entre los miembros del equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón. La ciudad asturiana competía contra Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo. La candidatura final se conocerá a mediados de diciembre en Madrid. Por ella pelearán, además de Oviedo, Cáceres, Granada y las Palmas de Gran Canaria.

Agradecidos, emocionados y muy ilusionados se mostraron las autoridades asturianas nada más conocer la noticia. Todos brindaron con sidra haciendo un guiño a las manzanas que fueron protagonistas de la entrevista que mantuvieron el miércoles ante los miembros del jurado. La idea partió de Mónica Cofiño, responsable de la puesta en escena, que compró las piezas en el mercado de Pola de Siero. No todas eran iguales: había variedades distintas, con tamaños y tonalidades diferentes, un detalle buscado deliberadamente por el equipo.

En la rueda de prensa del Ministerio estuvo presente Niko Isaris, director adjunto de la representación de la Comisión Europea en España, quien puso en valor que "las capitales europeas de la cultura son un auténtico laboratorio de inversión estratégica". Isaris agradeció, antes de comunicar el listado de ciudades, el trabajo desarrollado por las nueve candidaturas: "Sea cual sea el resultado de hoy, espero que el proceso haya sido una experiencia positiva y que continúen el trabajo realizado".

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Así celebró Oviedo su paso a la final para ser Capital Europea de la Cultura / Irma Collín

"Amabilidá"

El hilo conductor de la candidatura es la "Amabilidá" entendida como una forma de conciliar generaciones y de afrontar las carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza al proyecto comunitario. El objetivo es liderar una reflexión desde la capital asturiana para el resto de Europa. Se trata de una candidatura de hechos e ideas, de debate, de puesta en común y confrontación de ideas. También de instalaciones, que las habrá nuevas en la ciudad, pero que son solo un acompañamiento a la carga ideológica que lleva el título de Capital Europea de la Cultura. La Casa de las Artes y La Vega saldrán adelante igualmente, con o sin título europeo, por eso caminan por otros senderos presupuestarios diferentes a los de las actividades.

Más trabajo

Ahora llega un año cargado de trabajo. El jurado visitará una a una las ciudades para conocer in situ cada uno de los lugares seleccionados. Al equipo también trabajará en la documentación final que tendrá que estar lista en diciembre. A principios del año que viene se conocerá la ciudad que será Capital Europea de la Cultura en 2031. Una distinción que compartirá con Malta.