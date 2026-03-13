"El gitano por amor", una ópera "única" que ha esperado dos siglos, ya se ensaya en Oviedo para el primer estreno comercial de su historia

El director musical Carlos Aragón, el director de escena Emilio Sagi, el tenor Juan de Dios Mateos y la soprano Suzana Nadejde están ilusionados y con ganas de presentar al público del Campoamor "La gitana por amor". Ayer lo repetían a pie de escenario, en un descanso de los ensayos para promocionar el título. Si cualquier estreno es emocionante, este de la ópera de Manuel García lo es de forma especial. La de Oviedo, el jueves 19 a las 19.30 horas (segunda función sábado 21 de marzo a las 19.00 horas), será el primer estreno comercial en la historia de este título, que sólo se ha representado antes en el marco más "pedagógico" del proyecto Ópera Estudio de Málaga.

De allí viene el elenco. Y allí se escuchó por primera vez una partitura con una aventura tan azarosa que bien podría haberla firmado o vivido el propio Miguel de Cervantes, en una de cuyas novelas ejemplares, "La Gitanilla", se basa el libreto.

Aragón contaba ayer, entretenido e ilusionado esta larga peripecia. "Es una obra muy singular y muy desconocida, que fue recuperada en 2024. Es la primera ópera escrita en castellano en la era moderna, y lo es de una manera muy fortuita. Manuel García estaba en México y al público no le iban cosas como ‘Don Giovanni’, así que el empresario le pide que le haga algo en castellano, y García escribe esta ópera, ‘La gitanilla’, cambiándole el título. Pero el empresario se arruina, y como García tenía pasajes para ir de Veracruz a París, se marcha con la obra. Pero de camino le asaltan unos bandidos y le roban todo menos el pasaje y las partituras. Camino de París, la termina con la idea de cambiarla al italiano al llegar allí, pero nunca lo hizo. La partitura estuvo ahí hasta que Juan de Udaeta me habló de ese manuscrito que estaba en la biblioteca nacional de Francia".

El proyecto les valió ayer el premio "Opera 21" a mejor recuperación. Pero su estreno se realizó dentro de ese proyecto de Ópera Estudio Málaga encaminado a seleccionar nuevas voces y talentos.

Ahora, en el Campoamor, será el primer estreno estrictamente comercial, por así decirlo, y después irá al Teatro de la Zarzuela en Madrid.

"El gitano por amor" no es, en todo caso, una ópera. "Es una ópera entre Mozart y Rossini con canción española, como un crisol de música meridional europea del XIX muy singular que no vuelve a repetirse", explica Aragón. El efecto, promete, es muy curioso y la canción andaluza sorprende siempre al público.

En el escenario, Sagi ha vuelto a la esencialidad que ya se vio en la temporada de ópera con "Carmen". Escena muy despejada, sillas, y un fondo donde dominan los tonos rojos. También tienen una presencia especial esos tonos en el vestido (el diseño es de Jesús Ruiz) de Suzana Nadejde. Para la soprano rumana esta será su primera vez en el Campoamor, después de que no surgiese algún que otro proyecto que estuvo a punto de traerla a Oviedo. "Este es un reto increíble para mí, es un papel con mucha coloratura y ha sido un descubrimiento en mi voz, además, es una ópera llena de ritmos, seguidillas, composiciones canarias, un repertorio muy variado, me encanta", explica Nadejde.