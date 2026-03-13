El histórico Hotel Principado de Oviedo reabre tras varias semanas de obras y una profunda renovación

El Hotel Principado de Oviedo reabrirá sus puertas el próximo lunes 16 de marzo tras varias semanas cerrado para acometer una profunda renovación de sus instalaciones. El histórico establecimiento, situado en la calle San Francisco, frente al edificio histórico de la Universidad de Oviedo, volverá a recibir clientes con una de las principales novedades de la reforma: un nuevo acceso que mejora su visibilidad y su integración en el entorno urbano.

La reapertura marca el inicio de una nueva etapa para este hotel de cuatro estrellas, aunque los trabajos de modernización continuarán todavía durante unos dos meses más. La intervención se está desarrollando por fases con el objetivo de actualizar distintos espacios del inmueble sin interrumpir completamente su actividad turística.

En esta primera fase el establecimiento abrirá 60 de sus 90 habitaciones, mientras continúan las obras en otras zonas. Posteriormente se completará la apertura del resto de las estancias y se estrenará un nuevo espacio para desayunos con una estética más contemporánea, adaptado a los estándares actuales de confort.

La última fase de la reforma se centrará en la mejora de los sistemas de climatización y en la renovación decorativa de los salones Cares y Narcea, dos de los espacios más representativos del hotel y utilizados habitualmente para encuentros y eventos.

Inaugurado en 1937, el Principado es uno de los alojamientos con más historia de la capital asturiana y durante décadas ha sido punto de encuentro de la vida social, cultural y política de Oviedo. Por sus habitaciones pasaron figuras como Montserrat Caballé, Mario del Monaco o Gianna D’Angelo, además de escritores como Alejandro Casona, actores como José Isbert o personalidades de la política internacional como Juan Domingo Perón. Incluso Carmen Polo, esposa de Francisco Franco y natural de Oviedo, contaba con una suite reservada cuando visitaba la ciudad.

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Con casi nueve décadas de trayectoria, el establecimiento afronta ahora una modernización que busca combinar tradición e innovación, adaptando sus instalaciones a los estándares actuales sin perder el carácter histórico que lo ha convertido en uno de los hoteles más emblemáticos de Asturias.